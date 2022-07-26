Что произойдет с вашим смартфоном, если заряжать его всю ночь

Считается, что одним из самых уязвимых мест смартфона является аккумулятор и привычка заряжать устройство всю ночь приводит к его скорой "смерти". Но так ли это? Что действительно происходит с вашим смартфоном, когда вы оставляете его на ночь на зарядке и как это влияет на батарею – читайте в нашем материале.

Как ночная зарядка влияет на ваш смартфон

Позиции по этому вопросу очень сильно отличаются, если вы будете искать ответ в интернете. Кто-то считает, что ночная зарядка оказывает негативное влияние на ваш аккумулятор, другие вам скажут, что ничего страшного в этом нет. Как это часто бывает – правда где-нибудь посередине.

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В общем, если учесть особенности современных литий-ионных батарей, то все же лучше не оставлять смартфон подзаряжаться на всю ночь. Вообще аккумуляторы такого типа лучше не сажать ниже 30% и не заряжать выше 80%. Современные смартфоны даже имеют соответствующее ограничение, которое будет самостоятельно выключать зарядку аккумулятора после достижения 80%.

Главным недостатком ночных зарядок смартфона является перегрев: из-за высокой температуры батарея быстрее заряжается, но при достижении максимального уровня заряда она начинает тратить чрезмерную мощность, отдавая ее в виде тепла. Но проблема ли это для современных смартфонов?



Лучше не заряжать смартфон выше 80% / Фото Unsplash

Если у вас смартфон не старше 2020 года, вероятно, вам вообще не стоит беспокоиться из-за ночной зарядки. Дело в том, что уже несколько лет производители устанавливают специальную защиту от перезаряжания. Именно поэтому с утра вы можете обнаружить, что смартфон заряжен и совсем не горяч, в отличие от блока питания. Это происходит благодаря контроллеру, через который телефон перестанет получать заряд после достижения 100% (ну или 80%, если установить соответствующее ограничение в настройках).

Кстати, как мы уже отмечали выше, литий-ионные батареи лучше ограничивать от 30% до 80%, поэтому зарядка смартфона до 100% все же негативно влияет на его емкость, хотя это влияние и не так заметно. Чтобы продлить жизнь вашего смартфона, стоит устанавливать ограничение зарядки в настройках.

Износ батареи – явление не мгновенное, поэтому даже если заряжать смартфон каждый день по 1 полному циклу – батарея "умрет" не сразу. В современных смартфонах она рассчитана на 500-800 циклов, поэтому беречь батарею и использовать ее только в пределах 30-80% практически бессмысленно.

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Почему действительно не стоит заряжать смартфон ночью

Это касается вас, если вы из тех людей, которые любят оставлять смартфон на зарядке на ночь прямо в постели, например под подушкой. Это особенно опасно из-за вышеупомянутого нагревания, которое может закончиться и вовсе плохо для вашего здоровья.

Если вы ночью кладете смартфон возле себя, к тому же оставляете его на зарядке, существует хоть и небольшой, но риск повреждения кабеля, поражение током и даже пожара. Потому делать этого не стоит.



Современные смартфоны могут заряжаться всю ночь / Фото Unsplash

Мы вообще не рекомендуем брать смартфон с собой в постель. Почему это может быть довольно вредно, мы писали в нашем материале.

Как правильно заряжать смартфон?

Несмотря на то, что современные смартфоны сами отлично справляются с контролем зарядки, вы можете использовать несколько рекомендаций, которые положительно отразятся на продолжительности жизни батареи.

Не оставляйте смартфон на солнце, особенно во время зарядки.

Лучше не использовать устройство во время зарядки и избегать дополнительных нагрузок.

Не разряжайте смартфон до нуля: лучше придерживаться минимального порога хотя бы в 15-20 процентов. Установите напоминание о зарядке на этот порог, чтобы не пропускать.

Если вы долго не пользуетесь смартфоном, лучше держите заряд между 50-80%.

Важно, чтобы электросеть работала стабильно. Смартфоны очень не любят "прыжков" напряжения. Если в доме с этим проблемы – лучше задуматься о стабилизаторе.

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Отдельно стоит упомянуть о том, что смартфон лучше заряжать комплектной зарядкой, или же соответствующей требованиям указанным в инструкции. Особенно это касается быстрых зарядок – они должны соответствовать технологиям. К примеру, зарядка Power Delivery не сможет быстро заряжать ваш смартфон, если он поддерживает Quick Charge.

О том, что будет, если заряжать разные смартфоны одним зарядным устройством мы писали в нашем специальном материале.