Конечно, это лишь предположение, ведь Солнце не может просто исчезнуть. Но если представить такой сценарий развития событий, то человечество ждет мало приятного.
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Что нас ждет
- Через несколько недель Земля полностью замерзнет;
- Планета продолжит свое движение к звездам, словно мяч, который раскрутили на нитке, а потом ее обрезали;
- Параллельно с движением в сторону звезд, Земля будет двигаться вокруг центра нашей Галактики, повторяя путь Солнца;
- Возможно гравитационное взаимодействие с другими планетами Солнечной системы. Однако шанс на то, что мы столкнемся с какой-то из них практически равен нулю.