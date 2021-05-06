Конечно, это лишь предположение, ведь Солнце не может просто исчезнуть. Но если представить такой сценарий развития событий, то человечество ждет мало приятного.

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Что нас ждет

  • Через несколько недель Земля полностью замерзнет;
  • Планета продолжит свое движение к звездам, словно мяч, который раскрутили на нитке, а потом ее обрезали;
  • Параллельно с движением в сторону звезд, Земля будет двигаться вокруг центра нашей Галактики, повторяя путь Солнца;
  • Возможно гравитационное взаимодействие с другими планетами Солнечной системы. Однако шанс на то, что мы столкнемся с какой-то из них практически равен нулю.

 