Данный рейтинг под названием "Данные никогда не спят" составляется компанией Domo с 2013 года. Все это время количество трафика неустанно растет.

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Минута в интернете

Вот как выглядит итог, собранный в инфографику:



Что происходит на популярных сервисах за минуту / Фото Domo

Ежеминутно в Интернете:

6 миллионов человек совершают покупки в интернет-магазинах.

При этом на одном Amazon люди суммарно за минуту тратят примерно 283 тысячи долларов, на Instacart — 67 тысяч.

В Zoom проводится в среднем 856 встреч.

В корпоративном мессенджере Slack отправляют 148 тысяч сообщений в Discord — 668 тысяч.

В Instagram публикуют 65 тысяч фото.

На Facebook приходится 240 тысяч опубликованных фото.

В Twitter появляется 575 тысяч твитов.

В Google поступает 5,7 миллиона поисковых запросов.

В TikTok смотрят 167 миллионов видео, а на YouTube люди просматривают за минуту 694 часа видео, на Netflix — 452 часа.

В 2020 году Domo не проводила такого исследования, вероятно, из-за пандемии. Однако результаты двухлетней давности позволяют сравнить показатели и увидеть насколько большим был рост. Например, в Instagram в 2019 году пользователи загружали на 10 тысяч изображений меньше, а в Google поступало на 1,2 миллиона меньше запросов.