Данный рейтинг под названием "Данные никогда не спят" составляется компанией Domo с 2013 года. Все это время количество трафика неустанно растет.
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Минута в интернете
Вот как выглядит итог, собранный в инфографику:
Что происходит на популярных сервисах за минуту / Фото Domo
Ежеминутно в Интернете:
- 6 миллионов человек совершают покупки в интернет-магазинах.
- При этом на одном Amazon люди суммарно за минуту тратят примерно 283 тысячи долларов, на Instacart — 67 тысяч.
- В Zoom проводится в среднем 856 встреч.
- В корпоративном мессенджере Slack отправляют 148 тысяч сообщений в Discord — 668 тысяч.
- В Instagram публикуют 65 тысяч фото.
- На Facebook приходится 240 тысяч опубликованных фото.
- В Twitter появляется 575 тысяч твитов.
- В Google поступает 5,7 миллиона поисковых запросов.
- В TikTok смотрят 167 миллионов видео, а на YouTube люди просматривают за минуту 694 часа видео, на Netflix — 452 часа.
В 2020 году Domo не проводила такого исследования, вероятно, из-за пандемии. Однако результаты двухлетней давности позволяют сравнить показатели и увидеть насколько большим был рост. Например, в Instagram в 2019 году пользователи загружали на 10 тысяч изображений меньше, а в Google поступало на 1,2 миллиона меньше запросов.