Apple возглавляет ТОП-10 самых успешных и дорогих компаний мира. Ее стоимость оценивается в триллионы долларов. Сегодня это трудно представить, но 45 лет назад стартовый капитал компании составлял всего 1300 долларов.

Интересно NVIDIA рекомендует удалить последнее обновление Windows 10: что с ним не так и как это сделать

С чего все начиналось

Чтобы собрать свой первый компьютер его учредителям Стиву Джобсу и Стиву Возняку пришлось продать фургон Volkswagen и калькулятор HP-65. За них они получили 800 и 500 долларов соответственно.

Каждый занимался своим делом. В то время, как Возняк в спальне и гараже Джобса разрабатывал и создавал печатные платы и ОС их первого компьютера, Стив Джобс продвигал неизвестный до сих пор продукт на рынке.

В июле 1976 года Apple представила и выставила на продажу Apple I в Homebrew Computer Club в Пало-Альто, штат Калифорния за 666,66 доллара. Известно, что из этой суммы 500 долларов стоили лишь системные платы.

В комплектацию Apple I вошли процессор MOS 6502 с тактовой частотой 1 МГц, 4 Кб памяти с возможностью расширения до 8 или 48 Кб, монохромный дисплей 280Х192, 5,25-дюймовый дисковод и Woz Integer BASIC OS.

Сегодня Apple I – уникальный раритет, цена которого может доходить до сотен тысяч долларов.