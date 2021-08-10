Windows 11: что привнесения последнее обновление и чего ждать дальше

Microsoft активно дорабатывает Windows 11, которую выпустит уже осенью. На днях вышло обновление с новыми функциями и исправлениями. Также компания рассказала, чего стоит ждать пользователям дальше.

Бета-сборка вышла под номером Build 22000.120. Ее уже могут тестировать участники программы Windows Insider.

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Windows 11: что нового

Среди нововведений можно отметить новый семейный виджет для общего аккаунта Microsoft, новый дизайн кнопок окна предварительного просмотра в панели задач, компактное меню "Проводника", новое оформление миниатюр при переключении Alt+Tab.

Также исправлено много багов:

В частности панель задач больше не закрывается при вводе текста и правильно отображается при использовании арабских шрифтов.

Настройки больше не мигают зеленым при открытии.

Исправлено исчезновение надписей и тумблеров при наведении на них курсора.

Работа с VPN больше не вызывает сбой системы.

Изменение разрешения экрана теперь не приводит к дублированию значков или перекрытию элементов на рабочем столе.

Меню "Пуск" открывается без задержек и больше не вылетает при открытии недавних файлов.

Из того же меню больше не открываются случайные программы.

Explorer.exe не прерывает работу при использовании нескольких мониторов.

Доработана панель задач: значки приложений больше не будут зависать в ней в "пустом" или размытом состоянии;

Продолжение следует

Менеджер Microsoft Панос Панай также рассказал о том, какие следующие нововведения следует ожидать в Windows 11.

В частности, изменения ожтдают режим фокусировки. Пользователь сможет запустить таймер с обратным отсчетом, в течение которого будет воспроизводиться музыка для повышения производительности. В это время система полностью выключит сообщения. Когда время истечет, система предложит сделать перерыв и отдохнуть от работы с компьютером.

Обновят также инструмент "Ножницы", добавив в него возможности утилиты Snip & Sketch. Теперь можно будет не только делать скриншоты, но и тут же их редактировать перед сохранением или отправкой.

Новые функции ожидаются уже очень скоро. Финальная версия Windows 11 ожидается осенью.