Что привело к развитию и распространению змей: ученые нашли ответ на вопрос

Когда точно зародились змеи мы пока не знаем. Они существовали по меньшей мере 100 миллионов лет назад. Сегодня насчитывается около 3900 видов змей. Ученые провели исследования и поняли, что у млекопитающих и змей существует одна и та же причина, по которой они начали активно развиваться и распространяться – массовое вымирание.

Речь идет, конечно, о Меловом массовом вымирании, которое было, вероятно, вызвано падением гигантского астероида. Это событие отразилось на земной поверхности в виде кратера Чиксулуб. Тогда, 66 миллионов лет назад, динозавры перестали быть господствующей кладой на Земле. Это дало толчок для активного развития млекопитающих, птиц, и змей.

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Змея исследует мир раннего палеогена / Фото Sci-News

Развитие и распространение змей в мире

Массовые вымирания приводят к "видовому взрыву", ведь освобождается громадное количество биологических ниш. При таком, казалось бы, ужасном сценарии эволюция "начинает экспериментировать", увеличивая биоразнообразие Земли.

После мел-палеогенового вымирания 66 миллионов лет назад освободилось множество ниш. Наряду с этим пропали многочисленные хищники, которые могли сдерживать рост, развитие и распространение змей.

Хотя змеи тоже сильно пострадали от удара астероида и последующего похолодания, немногочисленные виды смогли выжить и дать большое биоразнообразие. Поэтому все современные виды змей берут свое начало от небольшой группы "выживших" в горниле катастрофы Мелового вымирания.

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Диаграмма вероятности присутствия определенных видов змей в некоторых географических областях; квадраты – современное распространение / Фото Nature Communications

Второе вымирание

На диаграмме красной линией показано событие Мелового вымирания.

И можно заметить, что состоялся еще один видовой взрыв в олигоцене-миоцене – предел обозначен желтой линией. Вероятно, он произошел после так называемого эоцен-олигоценового вымирания 34 миллиона лет назад.

Вымирание совпадало, или было следствием, глобального похолодания. Именно тогда Антарктида, например, покрылась ледяным щитом, который существует до сих пор. Этот период известен как начало Поздней кайнозойской ледниковой эпохи. Эта эпоха длится до сих пор.