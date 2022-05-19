Что-то пошло не так: русский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Запущенный в апреле ракетой "Ангара" военный спутник "Космос-2555" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Россия молчит, комментируют американцы. Что известно на данный момент – дальше.

Напомним, Россия запустила военный спутник "Космос-2555" для Министерства обороны 30 апреля из космодрома Плесецк. Однако почти сразу стало ясно: что-то пошло не так. Он не смог удержать орбиту и стал сближаться с Землей.

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Что известно

Как теперь стало известно, вчера утром, 18 мая, он окончательно сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, так и не сумев совершить никаких орбитальных маневров.

Что интересно, сообщил об этом не Роскосмос, а командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Полезная нагрузка "Космос-2555", запущенная в ходе испытательной миссии "Ангара-1.2" в прошлом месяце, вернулась сегодня утром, 18 мая, после неудачной попытки совершить какие-либо маневры на орбите. SpaceTrack сообщает о повторном входе между 0116 и 0230, – написал в своем твиттере астроном Джонатан МакДоуэлл".

Данные о входе спутника в атмосферу подтверждают многочисленные частные наблюдатели за спутниками и астрономы.

В свое время глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин широко разрекламировал эту миссию, заявив, что на корпус ракеты нанесена буква Z – главный символ российского вторжения в Украину. После запуска ведомство сообщало об успешном выходе на целевую орбиту. Однако, похоже, поспешили.

Что интересно, Россия не говорит, что запустила на орбиту, назначение спутника неизвестно. По слухам это может быть военный спутник оптической разведки серии "Разбег", который потенциально помог бы оккупантам в войне против Украины. Есть и другая версия. После того как Джонатан МакДоуэлл сделал свою публикацию в твиттере, его спросили в комментариях: "Есть ли подтверждение, что это сбой и что это не было сделано специально?"

Нет, все еще возможно, что это был просто макет,

– ответил ученый.

Как бы там ни было, но российский металлолом уже сгорел в атмосфере, не оставив после себя космического мусора.