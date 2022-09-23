Событие будет проведено 12 октября в 17:00 по киевскому времени. Рукописный текст на прикрепленном изображении напоминает "сохранить дату".

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Что покажут

Именно этот рукописный текст и посчитали одним из намеков на то, что презентация будет сосредоточена на планшетах и ноутбуках Microsoft Surface. Слухи подогревают и недавние утечки, которые публиковали The Verge и другие издания.

Наибольшие шансы получить обновления имеют Surface Pro и Surface Laptop, хотя если взглянуть на всю линейку устройств, то можно увидеть, что ни один не имеет процессора текущего поколения.

Surface Pro, Surface Go 3, Surface Laptop и Surface Laptop Studio используют процессоры одного или двух поколений назад.

Еще хуже ситуация с моноблоком Surface Studio 2, которого нет в наличии: он все еще числится как актуальный продукт, но уже настолько стар, что Microsoft пришлось изменить системные требования Windows 11, чтобы запустить ОС на нем.

Какими они будут

Слухи о конкретных спецификациях и других деталях пока были достаточно отрывочными, но обновление с процессорами Intel 12-го поколения для Surface Pro и ноутбука является наиболее вероятным.

Отчет WinFuture предполагает, что Surface Pro 9 получит чипы 12 поколения серии U, а также отдельную версию на базе Arm с SoC Snapdragon 8cx Gen 3. В этом же отчете утверждается, что не будет никакого продолжения версии Surface Laptop 4 на базе AMD Ryzen.

Событие Surface является частью более масштабных усилий корпорации вокруг обновления 2022 для Windows 11 (также известного как 22H2), которое она выпустила для общественности после нескольких месяцев тестирования. Меньший пакет дальнейших обновлений, включая вкладки для файлового проводника и обновленную программу "Фотографии", будет выпущен в октябре. Microsoft может использовать мероприятие Surface, чтобы объявить о доступности этого обновления.