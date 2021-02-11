Уже в воскресенье, 14 февраля, отмечают день всех влюбленных. Многие пары любят обмениваться подарками. Но что же подарить на День Святого Валентина, чтобы презент был оригинальным? Ниже найдете 7 идей интересных девайсов, которые точно поразят половинку.

Проигрыватель винила Primary E Phono

Выключить свет, зажечь свечи, поставить любимую пластинку и в объятиях любимого человека плавно танцевать. Наполнить дом "живой" музыкой поможет виниловый проигрыватель Primary E Phono. Стильное устройство, которое было собрано вручную, украсит рутину и станет красивым дополнением интерьера. Если у вас нет пары – не отказывайте себе в таких моментах – магия музыки работает и наедине.

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Проигрыватель винила Primary E Phono

Ноутбук Lenovo YOGA Slim 7

Как создать гармоничные парные образы и не потерять индивидуальность? В этом поможет новый ноутбук YOGA Slim 7 от Lenovo. Устройство выглядит стильно, а три различных варианта дизайна позволит подчеркнуть личность. Выбирайте ноутбук в корпусе с тканевым покрытием, в цвете орхидеи или в серо-зеленом оттенке. Такой ноутбук может стать идеальным подарком для него и для нее. Тонкий лаконичный корпус скрывает в себе мощные возможности: устройство с легкостью справится с фоторедакторами, рабочими программами и развлечениями одновременно, выдерживая до 15 часов автономной работы.

Стильный ноутбук Lenovo YOGA Slim 7

Массажер для мышц Theragun 24K Gold PRO

Занимаетесь спортом с любимым человеком? Умное устройство для массажа станет прекрасным подарком. Theragun 24K Gold PRO не только профессионально массирует, но и имеет в своем премиальном дизайне вставку из настоящего золота. Массажер подойдет как активным спортсменам, так и тем, кто время от времени испытывает боль и дискомфорт в мышцах или просто хочет расслабиться после насыщенного дня.

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Гриль-раклетница Trisa Raclette Hot Stone

В поисках новых традиций и интересных идей для совместного времени? Устройте вечер раклета. Раклет – это название сыра и швейцарское блюдо, похожее на фондю. Головку жирного творога расплавьте с помощью специального гриля-раклетницы Trisa Raclette Hot Stone и подавайте с разнообразным гарниром: морепродуктами, овощами, картофелем. Ко вкусному ритуалу можно добавить свечи и музыку или любимый сериал.

Гриль-раклетница Trisa Raclette Hot Stone

Отпариватель Philips Steam&Go

Несмотря на распространенное мнение, быт с любимыми обычно в радость, особенно когда помогают умные помощники. Отпариватель Philips Steam&Go станет лучшим другом для тех, кто постоянно спешит, ценит свежесть или просто не любит гладить. Стильный аксессуар можно брать в совместные путешествия и помогать любимой быстро собраться на работу. Также можно отпарить подушки для комфортного и безопасного сна, ведь пар освежает вещи и убивает микробы. Самое главное – устройство экономит время и силы, которые предлагаем использовать для общих моментов.

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Смарт-часы Garmin Fenix ​​5S Plus

Подарите свою заботу благодаря смарт-часам Garmin Fenix ​​5S Plus. Устройство позволяет следить не только за временем, но и за различными физиологическими показателями: сердцебиением, состоянием стресса, качеством и продолжительностью сна. Такой подарок поможет следить за самочувствием, а также станет стильным аксессуаром благодаря многообразию цветов.

Garmin Fenix 5S Plus продемонстрирует заботу

Устройство для приготовления коктейлей The Bartesian

Ищете общее хобби? Экспериментируйте с коктейлями и открывайте новые вкусы благодаря стильному домашнему устройству The Bartesian. Чтобы эмоции от процесса приготовления радовали дольше, устройте романтическую дегустацию или пригласите друзей на тематическую коктейльную вечеринку.