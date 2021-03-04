К празднованию 8 марта относятся по-разному. Но если для вас этот вопрос актуален и вы раздумываете над тем, что же подарить женщине на 8 марта, то ниже найдете 7 интересных идей.

Стерилизатор для телефона Gelius Pro UV

На смартфоне живет много бактерий, которые могут влиять на состояние кожи, поскольку телефон постоянно контактирует с лицом. Подарите близкой девушке или женщине стерилизатор для телефона от Gelius.

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Устройство использует тип ультрафиолетового излучения, который применяют для дезинфекции ради максимальной чистоты. В стерилизатор Gelius встроена беспроводная зарядка, что делает девайс более удобным.



Gelius Pro UV

Планшет Lenovo Tab P11

Перевыполнить годовой рабочий план, найти нужную кофеварку, прочитать бабушке стихотворение наизусть, позвонить внукам в мессенджере или посмотреть фильм на иностранном языке. Для этого необходим надежный помощник — планшет Tab P11 от Lenovo с большим 11-дюймовым экраном и 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon.



Lenovo Tab P11

Устройство обеспечит мобильность и поможет одержать победы любого масштаба. После насыщенного и продуктивного дня планшет поможет расслабиться и сделать перерыв на кофе, пока дети заняты с пользой благодаря режиму Kids Space. Или же можно устроить киновечер с эффектом домашнего кинотеатра, который обеспечивают динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Фен Dyson Supersonic

В насыщенном графике современной женщины не всегда есть много времени на прически. Фен Dyson Supersonic поможет сохранять спокойствие во время утренних сборов и позволит быстро, легко и безопасно воплотить самые сложные идеи.

Устройство объединило инновации и заботу: оно делает волосы более гладкими и помогает бороться с выпадением. Благодаря стильному и нестандартному дизайну, фен во время каждого использования будет дарить эстетическое удовольствие.

Генератор белого шума Marpac Dohm

Хорошее настроение, креативные идеи, здоровье и красота невозможны без качественного сна. Чтобы близкий вам человек с легкостью засыпал после насыщенного дня, подарите генератор белого шума от Marpac Dohm, который поможет успокоить нервную систему. Устройство просто в использовании, имеет два режима и позволяет регулировать тон и громкость шума.

Электрическая зубная щетка Oral-B Genius 9000 от Braun

Здоровье состоит из маленьких ежедневных привычек. Пусть день близкого вам человека начинается с профессионального и заботливого ухода за зубами благодаря электрической зубной щетке Oral-B Genius 9000 от Braun.

В наборе есть стильный чехол-зарядка и держатель для телефона. Специальное приложение позволяет отслеживать время чистки, контролировать силу нажима на десны и составлять индивидуальный план ухода за зубами.



Oral-B Genius 9000 от Braun

Устройство для приготовления мороженого WMF KÜCHENminis

Время от времени необходимо баловать близких, чтобы они имели вдохновение для новых свершений. Наполните жизнь маленькими приятностями, например, мороженым на завтрак.

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Подарок, который оценят и дети, и взрослые, — вкусное мороженое в любое время без вреда для здоровья. Благодаря устройству для приготовления мороженого WMF KÜCHENminis можно экспериментировать со вкусами, а самое главное — готовить натуральные йогурты, мороженое или сорбеты с понятным составом и насыщенным, настоящим вкусом.

Портативный принтер Canon Zoemini

Чтобы яркие моменты жили дольше, подарите портативный принтер Zoemini от Canon. Он позволяет мгновенно превратить любое воспоминание в реальное фото, сохраняя высокое качество изображения. Мобильный и стильный гаджет можно подключать с помощью Bluetooth к ПК или к смартфону и печатать фотографии или наклейки.