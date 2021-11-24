Исследование провели ученые Австралийского национального университета. Благодаря этому ученые лучше поняли историю наших предков, что побудило их удостовериться в ошибочности мнения о том, что уровень смертности младенцев в древности был очень высоким. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале American Journal of Biological Anthropology.

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Детская смертность в древности была не такой высокой, как считалось Фото Radical Death Studies

Подробнее об исследовании

В исследовании ученые оценили многие факторы, например, фертильность (способность вида к размножению), соотношение возраста младенцев и несовершеннолетних на момент смерти и прочее. Также ученые проанализировали аналогичные данные за последние 10 лет из 97 стран мира. Совокупность информации позволила, как говорят авторы статьи, рассказать больше о детской смертности за последние 10 тысяч лет.

Ученые уверены, что захоронения детей больше говорят о количестве новорожденных, чем о количестве умерших. Если женщины рожали много детей, то, соответственно, заботились о них – это, по мнению ученых, подводит нас к тому, что у нас очень мало информации о роли женщины в древности. Большинство источников, оставшихся до наших времен, сосредотачиваются на описаниях героических деяний мужчин. Но там редко описывается воспитание детей и другие важные для понимания прошлого вещи.

Также ученые уверены, что количество умерших младенцев, остатки которых были обнаружены, свидетельствует о высокой фертильности, а не о, например, влиянии болезней или родительское равнодушие.