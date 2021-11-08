Что означают зеленая и оранжевая точки на экране вашего iPhone

Еще в 2020 году с выходом iOS 14 компания Apple ввела новую функцию, которая проявляется в виде зеленой или оранжевой точек в правом верхнем углу экрана iPhone. Оказывается, даже сегодня многие пользователи не понимают, что они означают, и порой воспринимают это как признак неполадок или поломки смартфона. Объясняем для чего нужны данные индикаторы.

Прежде всего, стоит отметить,что зеленая и оранжевая точки на iPhone не являются свидетельствами неисправностей или вмешательства хакеров в ваше устройство. Эта функция призвана известить владельца смартфона о процессе записи.

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Для чего нужны индикаторы записи

Индикаторы появляются, когда у какого-либо приложения есть доступ к микрофону или камере устройства.

Зеленая точка показывает доступ к камере.

Оранжевая – к микрофону.



Зеленая точка показывает доступ к камере / Фото trashbox



Оранжевая точка показывает доступ к микрофону / Фото trashbox

Чтобы узнать, какое именно приложение использует микрофон или камеру, нужно развернуть панель управления – название приложения будет указано в верхней части экрана с соответствующей пиктограммой камеры или микрофона. Кроме того, это уведомление остается на своем месте в течение некоторого времени после закрытия приложения, которое использовало микрофон или камеру. В таком случае возле названия появляется приписка "недавно".

Для чего это нужно

Компания видит в этом еще одно средство для обеспечения конфиденциальности. Если вы, например, используете Facebook, но при этом просто листаете ленту новостей, то в таком случае приложение не имеет причин для доступа к микрофону или камеры, ведь в этот момент вы не создаете контент. Однако если вы все равно увидите соответствующий сигнал, сможете распознать несанкционированную попытку вас подслушать.