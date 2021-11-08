Прежде всего, стоит отметить,что зеленая и оранжевая точки на iPhone не являются свидетельствами неисправностей или вмешательства хакеров в ваше устройство. Эта функция призвана известить владельца смартфона о процессе записи.
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Для чего нужны индикаторы записи
Индикаторы появляются, когда у какого-либо приложения есть доступ к микрофону или камере устройства.
- Зеленая точка показывает доступ к камере.
- Оранжевая – к микрофону.
Зеленая точка показывает доступ к камере / Фото trashbox
Оранжевая точка показывает доступ к микрофону / Фото trashbox
Чтобы узнать, какое именно приложение использует микрофон или камеру, нужно развернуть панель управления – название приложения будет указано в верхней части экрана с соответствующей пиктограммой камеры или микрофона. Кроме того, это уведомление остается на своем месте в течение некоторого времени после закрытия приложения, которое использовало микрофон или камеру. В таком случае возле названия появляется приписка "недавно".
Для чего это нужно
Компания видит в этом еще одно средство для обеспечения конфиденциальности. Если вы, например, используете Facebook, но при этом просто листаете ленту новостей, то в таком случае приложение не имеет причин для доступа к микрофону или камеры, ведь в этот момент вы не создаете контент. Однако если вы все равно увидите соответствующий сигнал, сможете распознать несанкционированную попытку вас подслушать.