24 канал заглянул в прошлое и готов возродить воспоминания о первом iMac, вместе с которым и зародилось культовое название, революционные iPhone и iPod. Даже сегодня, спустя 30 лет, компания все еще поддерживает свою традицию и за это время выпустила десятки гаджетов, которые ее переняли.

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Что означает буква "i" в iPhone

Этот необычный способ наименования возник в 1998 году вместе с компьютером iMac, который позиционировался как устройство для легкого доступа к интернету.

Стив Джобс, тогдашний руководитель компании, изначально хотел назвать компьютер "MacMan".

Однако, посоветовавшись с рекламным агентством TBWA Chiat/Day сотрудник Apple Кен Сегалл придумал название iMac, где буква i обозначала "интернет", поскольку это было одной из основных особенностей новой модели.

В 1998 году журналист Стивен Леви для издания Newsweek написал, что только Apple решилась использовать "i" в нижнем регистре для обозначения "интернет", тогда как в то время чаще всего его писали с большой буквы.

На презентации 6 мая 1998 года Стив Джобс рассказал о названии iMac. По его словам, она появилась в результате сочетания интернета и простоты Macintosh.

Презентация компьютера Apple iMac: видео

Также Джобс продемонстрировал слайд, на котором было изображено еще несколько значений буквы"i":

individual (индивидуальный),

instruct (обучать, инструктировать),

inform (информировать),

inspire (вдохновлять).



Слайд, который объяснял, что означает буква "i" / Скриншот презентации Apple

Эпоха iPhone

Такой нейминг оказался удачным для очень широкой линейки продуктов, включая iPhone. Однако перед ним еще был портативный музыкальный плеер, который стал невероятно успешным.

При разработке первого смартфона от Apple компания рассматривала несколько названий. Среди них были Mobi, TriPod, TelePod и даже iPad. Однако, как мы знаем, в результате ни одно из них не было использовано. Неясно, кто именно придумал название iPhone, но оно прижилось в продуктовой линейке.

Что же значит "i" конкретно для телефона? На этот вопрос нет однозначного ответа.

Возможность использовать полноценный доступ к интернету — была одной из основных особенностей оригинального iPhone, который представили в далеком 2007 году. Поэтому теория о том, что iPhone означает "интернет-телефон" достаточно близка к истине. Тем более, что в ее пользу говорит один интересный факт: для активации первые модели iPhone необходимо было подключать к iTunes. В результате появлялось сообщение: "Поздравляем! Ваш интернет-телефон разблокирован".