Кинематограф дал людям образ викинга, который больше похож на помешанного кровожадного дикаря, неизвестно как научившегося строить корабли для трансатлантического плавания. Народ этот был действительно жестоким, но этим он точно не отличался среди прочих в Средневековье. А вот чем норманны действительно отличались, так это необычной организацией, которая позволяла им закрепляться на чужих землях.

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Расположение лагерей викингов в IX веке / Фото Phys

Лагеря викингов на чужих землях

Казалось бы, что может быть интересного у лагерей викингов? Но это была довольно сложная фортификация, которая должна была обеспечить проживание большого количества людей и в то же время быть хорошо защищенной, ведь чего-чего, а врагов у норманнов-завоевателей хватало.

Конечно, места под лагерь выбирались довольно придирчиво:

Локация желательно должна была иметь естественные преграды, которые бы останавливали или замедляли противника, который решился атаковать викингов.

Лагерь должен был располагаться в местности, имеющей свободный доступ к воде, желательно, пресной. Здесь преследовалось несколько целей: запасы питьевой воды, стоянка для кораблей, источник пищи и другие цели.

Вокруг места для лагеря должно быть достаточной еды. И здесь речь идет не только о рыбалке или охоте. Если поблизости были поселения, например, франков, то это тоже подходило, ведь еду можно было забрать.

Таким образом выбор локации зависел от целей, ведь если норманны останавливались на зимовку, то очевидно, что лагерь должен быть более тщательно укреплен и распланирован. Часто викинги могли захватить какой-то замок, чтобы остановиться там на определенное время. Так, например, был захвачен Дворец Каролингов в городе Неймеген, Нидерланды, который через год викинги сами же и сожгли. Но норманны вполне способны были и сами хорошо укрепить собственный временный лагерь и строили частоколы, рвы и валы.

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Добывание пищи

Пищу для стационарного лагеря, как упоминалось выше, добывали разными методами:

Рыбалка.

Охота.

Собирательство вокруг лагеря.

Отъем или покупка пищи у населения.

Неожиданно, викинги занимались выпасом скота и даже засевали поля вокруг лагеря, если было на это время.

Другие конструкции в лагере норманнов

Лагерь, где люди должны были жить годами, конечно, начинал приобретать черты, которые больше характерны мирному поселению. Строились дома для проживания людей, конюшни, загоны для скота, мастерские, кузницы, лесопилки, тюрьмы и прочее. Конечно, существовало место, где можно было ремонтировать корабли. Археологические исследования свидетельствуют, что такие лагеря не были закрытыми для местного невикингского населения – норманны вели активную торговлю, обеспечивая приток необходимых им материалов и драгоценностей.

Историки говорят, что именно понимание того, как был спланирован, построен и как существовал лагерь викингов, говорит нам о том, что этот народ был далеко не таким кровожадным и диким, как его часто изображают в кино.