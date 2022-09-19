iOS 161 beta 1 уже доступна для загрузки: что нового

19 сентября 2022 , 15:31
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Источник:

ITHome

Не прошло и недели с выпуска iOS 16, как Apple уже дает возможность опробовать следующую ее версию. Кроме того, для iPhone 14 и 14 Pro появилось промежуточное обновление с некоторыми исправлениями.

Вместе с iOS 16.1 выпустили операционные системы watchOS 9.1 и tvOS 16.1 для "умных" часов и телевизоров соответственно. Традиционно они распространяются "по воздуху".

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Что нового в iOS 16.1 beta 1:

  • Функция Clean Energy Charging, направленная на "уменьшение углеродного следа" за счет "выборочной зарядки, когда доступно электричество с более низким уровнем выбросов углерода".
  • Теперь можно удалить приложение Wallet. Следует учесть, что без него не будут работать Apple Pay, Apple Cash и Apple Card.
  • Процент заряда батареи в значке аккумулятора теперь доступен всем, включая iPhone XR, 11, 12 mini и 13 mini.
  • Новая настройка в Game Center – "Разрешить обнаружение друзьями".
  • Заработали Live Activity API. Теперь на экране блокировки могут отображаться карты с активными действиями, например текущим счетом спортивного матча.
  • Улучшили работу Stage Manager (iPadOS 16.1) и переработали меню редактирования скриншотов.
  • Появилась предварительная версия поддержки Matter – протокол связи для устройств умного дома.


Обновление в iOS 16.1 beta 1 / Фото ITHome

Что нового в iOS 16.0.1:

  • Устранена проблема, при которой фотографии при масштабировании в альбомном режиме могли выглядеть блеклыми (iPhone 14 Pro Max).
  • Исправлена ошибка при активации и миграции данных при начальной настройке iPhone 14 и 14 Pro.
  • Устранена проблема, из-за которой программы Enterprise SSO могли столкнуться с ошибкой при попытке аутентификации.
Автор: Олександр Гайдамашко