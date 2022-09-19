iOS 161 beta 1 уже доступна для загрузки: что нового
19 сентября 2022 , 15:31Читати новину українською
Источник:ITHome
Не прошло и недели с выпуска iOS 16, как Apple уже дает возможность опробовать следующую ее версию. Кроме того, для iPhone 14 и 14 Pro появилось промежуточное обновление с некоторыми исправлениями.
Вместе с iOS 16.1 выпустили операционные системы watchOS 9.1 и tvOS 16.1 для "умных" часов и телевизоров соответственно. Традиционно они распространяются "по воздуху".
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Что нового в iOS 16.1 beta 1:
- Функция Clean Energy Charging, направленная на "уменьшение углеродного следа" за счет "выборочной зарядки, когда доступно электричество с более низким уровнем выбросов углерода".
- Теперь можно удалить приложение Wallet. Следует учесть, что без него не будут работать Apple Pay, Apple Cash и Apple Card.
- Процент заряда батареи в значке аккумулятора теперь доступен всем, включая iPhone XR, 11, 12 mini и 13 mini.
- Новая настройка в Game Center – "Разрешить обнаружение друзьями".
- Заработали Live Activity API. Теперь на экране блокировки могут отображаться карты с активными действиями, например текущим счетом спортивного матча.
- Улучшили работу Stage Manager (iPadOS 16.1) и переработали меню редактирования скриншотов.
- Появилась предварительная версия поддержки Matter – протокол связи для устройств умного дома.
Обновление в iOS 16.1 beta 1 / Фото ITHome
Что нового в iOS 16.0.1:
- Устранена проблема, при которой фотографии при масштабировании в альбомном режиме могли выглядеть блеклыми (iPhone 14 Pro Max).
- Исправлена ошибка при активации и миграции данных при начальной настройке iPhone 14 и 14 Pro.
- Устранена проблема, из-за которой программы Enterprise SSO могли столкнуться с ошибкой при попытке аутентификации.