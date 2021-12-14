Моноокуляри оснащены технологией так называемой вспомогательной реальности, Micro LED и индивидуальным дифракционным оптическим дисплеем. Пользователь может управлять OPPO Air Glass с помощью прикосновения, голоса, движений головы и рук, что обеспечивает быстрый и легкий доступ к нужной информации.

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Вспомогательная реальность – что это такое

Благодаря пандемии цифровая трансформация ускорила и принесла технологии расширенной реальности (XR). Это понятие объединяет виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR), смешанную реальность (MR) и вспомогательную реальность (aR).

Вспомогательная реальность несколько похожа на дополненную, однако в ее случае не предвидится полного погружения. В поле вашего зрения находится проекционный дисплей, и вы можете просматривать контент, но цель пользовательского опыта не заключается в том, чтобы обеспечить отслеживание объектов, наложение их на реальный мир, демонстрацию 3D-визуализаций и тому подобное.

aR предназначена для предоставления предварительной информации, текста, диаграммы, изображений, чтобы помочь пользователю понять, что нужно сделать в любой момент времени, и улучшить осведомленность человека о ситуации. Это делает технологию наиболее подходящей для рабочих задач, а не развлечений. Такое взаимодействие не предполагает обязательного использования жестов, размахиваний руками, взаимодействия с отдельными манипуляторами, перчатками и джойстиками, а позволяет обойтись лишь голосом.

Характеристики OPPO Air Glass

Новинка выполнена в дизайне монокля.

Конструкция линзы стилизована под крыло цикады и существенно отличается от традиционных закругленных линз в очках.

OPPO обещает вес Air Glass менее 30 граммов.

Объектив закреплен в легкой тонкой оправе, содержащей все необходимые компоненты, в том числе и платформу Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Каркас Air Glass изготовлен по технологии СNC.

Созданный ОРРО микропроектор Spark оснащен светодиодами Micro LED и пятью высокопрозрачными стеклянными линзами.

Дисплей способен работать в двух режимах: с 16 и 256 градациями яркости. Это позволяет достичь показателей яркости до 1400 нит и гарантирует четкое изображение при различном освещении.



Моноокуляры OPPO Air Glass / Фото OPPO

OPPO Air Glass ориентированы на широкий спектр пользователей, в том числе и на людей с нарушениями рефракции, таких как близорукость и гиперметропия.

Новинка имеет два типа оправы: серебристую полуоправу и черную полную оправу. Оба цвета доступны в двух размерах.

OPPO Air Glass можно управлять с помощью приложения Smart Glass на часах OPPO Watch 2 или любом смартфоне OPPO с версией ColorOS 11 и выше. Гаджет поддерживает четыре интуитивно понятных метода взаимодействия: осязание, голос, движения рук и головы.

с версией ColorOS 11 и выше. Гаджет поддерживает четыре интуитивно понятных метода взаимодействия: осязание, голос, движения рук и головы. Когда Air Glass подключены к OPPO Watch 2, владельцы гаджета могут использовать движения рук для подтверждения, отмены и переключения программ.

Кроме того, очкам доступен новый способ взаимодействия: они распознают движения головы. Так, плавное кивание или покачивание головой может открывать и соответственно закрывать оповещения.

Моноокуляры OPPO Air Glass / Фото OPPO

Производитель обещает большой набор доступных приложений и функций, таких как "Погода", "Календарь", "Здоровье", "Телесуфлер", "Перевод" и "Навигация".

Телесуфлер, например, с помощью адаптивного текстового дисплея поможет облегчить выступления с презентациями и со сцены.

На рынке OPPO Air Glass появятся на первом квартале 2022 года в черном и белом цветах. Пока известно лишь о продажах в Китае.