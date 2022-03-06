На что намекает Россия: подконтрольное оккупантам издание опубликовало видео с развалом МКС

6 марта 2022 , 15:31
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Источник:

Futurism

Российское пропагандистское издание "РИА Новости" опубликовало удивительный видеоролик. В нем художники изобразили разъединение МКС на части.

Блог новостей о космосе NASA Watch опубликовал ролик на своей странице, обратив внимание на играющую на фоне ироническую музыку. "Рогозин явно угрожает программе МКС", – говорят там.

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Роскосмос угрожает NASA

  • С момента, когда Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства, впервые пригрозил отсоединить российский сегмент от МКС, прошло не так много времени.
  • Тогда Илон Маск заявил, что его компания SpaceX готова заменить Роскосмос, взяв на себя задачи, выполняемые сегодня модулями страны-оккупанта – удерживать огромный корабль на устойчивой орбите.

"Контролируемое российским правительством "РИА Новости" опубликовало видео в Telegram, сделанное Роскосмосом, где космонавты прощаются с Марком Ванде Хэем на МКС, уходят, а затем российский сегмент отделяется от остального МКС. Рогозин явно угрожает программе МКС."

Непонятным остается то, чем грозит Рогозин – "сбросить" МКС в атмосферу, где станция просто сгорит, или просто убрать российскую часть и улететь самостоятельно.

Автор: Олександр Гайдамашко