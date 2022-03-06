Блог новостей о космосе NASA Watch опубликовал ролик на своей странице, обратив внимание на играющую на фоне ироническую музыку. "Рогозин явно угрожает программе МКС", – говорят там.

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Роскосмос угрожает NASA

С момента, когда Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства, впервые пригрозил отсоединить российский сегмент от МКС, прошло не так много времени.

Тогда Илон Маск заявил, что его компания SpaceX готова заменить Роскосмос, взяв на себя задачи, выполняемые сегодня модулями страны-оккупанта – удерживать огромный корабль на устойчивой орбите.

"Контролируемое российским правительством "РИА Новости" опубликовало видео в Telegram, сделанное Роскосмосом, где космонавты прощаются с Марком Ванде Хэем на МКС, уходят, а затем российский сегмент отделяется от остального МКС. Рогозин явно угрожает программе МКС."

Непонятным остается то, чем грозит Рогозин – "сбросить" МКС в атмосферу, где станция просто сгорит, или просто убрать российскую часть и улететь самостоятельно.