К сожалению, Маск не сообщил, почему конкретно будет посвящена презентация, однако заявил, что компания будет не только говорить, но и показывать. Возможно, мы наконец-то увидим первые реальные результаты.

Ранее Neuralink готовится к клиническим испытаниям мозговых имплантов на людях.

Когда пройдет презентация

Последний раз Neuralink выступала с новостями в апреле прошлого года. Тогда компания опубликовала видеоролик, на котором обезьяна, подключенная к интерфейсу мозг-компьютер, играла в видеоигру Pong с помощью силы мысли.

Новая демонстрация технологии состоится 31 октября. В ее рамках предположительно сообщат новые подробности процесса разработки мозговых имплантатов. В начале года издание Guardian сообщало о подготовке к клиническим испытаниям на людях, однако учитывая, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) до сих пор не выдало Neuralink лицензию на испытания нейроинтерфейсов на людях, можно предположить, что предстоящая презентация будет снова посвящена работе имплантатов на примере животных.

Тяжелые времена

Маск выбрал достаточно сложное для компании время, чтобы выйти в люди. После последней презентации в сети появлялись преимущественно новости об очередном уволенном руководителе или новых недоразумениях в коллективе. С момента основания в 2016 году компания потеряла практически всех соучредителей – сейчас в Neuralink, помимо 300 штатных сотрудников, работает только сам Маск и специалист по имплантации Донджин Сео.

Что еще хуже – Neuralink оказалась в центре расследования Fortune, согласно которому в компании царит "токсичная атмосфера и культура обвинений" из-за невыполнимых сроков и отсутствия реальных результатов.

Маск присматривается к Synchron

Еще один интересный факт, заслуживающий внимания – это интерес, который Илон Маск внезапно проявил к прямому конкуренту, компании Synchron. Миллиардер обратился к ее основателю Томасу Оксли с предложением об инвестициях. Инсайдеры не сообщили о результатах переговоров, но предположили, что это связано с постоянными неудачами собственной компании Маска. Сама же Synchron уже вживила свои имплантаты четырем пациентам в Австралии и одному клиенту, страдающему боковым амиотрофическим склерозом, в США.