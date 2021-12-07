Симпл-димпл, Усик и Дия: что украинцы искали в Google в 2021 году

Уже традиционно в конце года корпорация Google определила самые популярные запросы пользователей. В украинском представительстве поисковика рассказали о том, что же гуглили украинцы.

Редакция 24 канала приняла участие в онлайн-презентации. Поэтому рассказываем, какими были самые популярные запросы украинцев в 2021 году по разным категориям.

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Что украинцы гуглили в 2021 году

Самым популярным поисковым запросом года в украинском Google стал "Евро 2020". Из личностей больше всего интересовались Александром Усиком.

Что касается фильмов, то лидером по поискам стал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2", за ним – "Отряд самоубийц 2" и "Круэлла". В категории сериалов первую позицию заняла "Игра в кальмара", следующие – "Джинни и Джорджия" и "Жуки 2 сезон".

А из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

Если верить гугл-запросам, больше всего украинцев тронули смерти мужа Елизаветы II принца Филиппа, актеров Владимира Меньшова и Жан-Поля Бельмондо.

"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит.

Украинцы традиционно задавали Google вопросы. Самым популярным было "что такое ABOBA, симпл димпл и клабхаус". Кроме того, пытались выяснить как умер Сквидвард, как сменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как зарегистрироваться в Дия и обновить приложение.

Самые популярные запросы

Евро 2020 ,

, Игра в кальмара,

Холостяк 2021,

Классрум,

Украина Англия,

Усик Джошуа,

Евровидение 2021,

Украина Швеция,

Олимпиада 2021,

Поступление 2021.

Персона года

Александр Усик ,

, Алексей Навальный,

МакЅим,

Сергей Стерненко,

Адель Асанти,

Алек Болдуин,

Жан Беленюк,

Джо Байден,

Злата Огневич,

Андрей Ярмоленко.

Вопрос: как?

Как умер Сквидвард?

Как выйти замуж?

Как сменить поставщика газа?

Как сыграла Украина?

Как получить сертификат о вакцинации?

Как компактно собрать чемодан?

Как получить 1000 грн за вакцинацию?

Как обновить Дию?

Как зарегистрироваться в Дия?

Как похудеть за неделю?

Вопрос: что такое?

ABOBA ,

, Симпл димпл,

Формалин,

Поп ит,

Локдаун,

Митинг,

Клабхаус,

Игра в кальмара,

Радужный поцелуй,

Фриланс.

Покупка года

Поп-ит ,

, Билет на поезд,

iPhone 13,

Симпл-димпл,

Пропуск на транспорт в Киеве,

Санки,

Сертификат о вакцинации,

PlayStation 5,

Биткоин,

Витамин.

Топ-запросы месяцев