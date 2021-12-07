Редакция 24 канала приняла участие в онлайн-презентации. Поэтому рассказываем, какими были самые популярные запросы украинцев в 2021 году по разным категориям.

К теме "Холостяк" или "Холостячка": какое телешоу чаще всего искали украинцы в 2021 году

Что украинцы гуглили в 2021 году

Самым популярным поисковым запросом года в украинском Google стал "Евро 2020". Из личностей больше всего интересовались Александром Усиком.

Что касается фильмов, то лидером по поискам стал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2", за ним – "Отряд самоубийц 2" и "Круэлла". В категории сериалов первую позицию заняла "Игра в кальмара", следующие – "Джинни и Джорджия" и "Жуки 2 сезон".

А из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

Если верить гугл-запросам, больше всего украинцев тронули смерти мужа Елизаветы II принца Филиппа, актеров Владимира Меньшова и Жан-Поля Бельмондо.

"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит.

Украинцы традиционно задавали Google вопросы. Самым популярным было "что такое ABOBA, симпл димпл и клабхаус". Кроме того, пытались выяснить как умер Сквидвард, как сменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как зарегистрироваться в Дия и обновить приложение.

Самые популярные запросы

  • Евро 2020,
  • Игра в кальмара,
  • Холостяк 2021,
  • Классрум,
  • Украина Англия,
  • Усик Джошуа,
  • Евровидение 2021,
  • Украина Швеция,
  • Олимпиада 2021,
  • Поступление 2021.

Персона года

  • Александр Усик,
  • Алексей Навальный,
  • МакЅим,
  • Сергей Стерненко,
  • Адель Асанти,
  • Алек Болдуин,
  • Жан Беленюк,
  • Джо Байден,
  • Злата Огневич,
  • Андрей Ярмоленко.

Вопрос: как?

  • Как умер Сквидвард?
  • Как выйти замуж?
  • Как сменить поставщика газа?
  • Как сыграла Украина?
  • Как получить сертификат о вакцинации?
  • Как компактно собрать чемодан?
  • Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  • Как обновить Дию?
  • Как зарегистрироваться в Дия?
  • Как похудеть за неделю?

Вопрос: что такое?

  • ABOBA,
  • Симпл димпл,
  • Формалин,
  • Поп ит,
  • Локдаун,
  • Митинг,
  • Клабхаус,
  • Игра в кальмара,
  • Радужный поцелуй,
  • Фриланс.

Покупка года

  • Поп-ит,
  • Билет на поезд,
  • iPhone 13,
  • Симпл-димпл,
  • Пропуск на транспорт в Киеве,
  • Санки,
  • Сертификат о вакцинации,
  • PlayStation 5,
  • Биткоин,
  • Витамин.

Топ-запросы месяцев

  • Январь – Рождество Христово,
  • Февраль – День Валентина,
  • Март – Холостяк,
  • Апрель – Жуки 2 сезон,
  • Май – Евровидение 2021,
  • Июнь – Евро 2020,
  • Июль – Украина – Англия,
  • Август – Отряд самоубийц 2,
  • Сентябрь – Усик – Джошуа,
  • Октябрь – Игра в кальмара,
  • Ноябрь – Градский.