Действовать нужно быстро: что делать, если вылили воду, кофе или чай на ноутбук

Несмотря на предостережение держать технику подальше от жидкостей, мы часто работаем за ноутбуком, одновременно попивая прохладный напиток или что-то тепленькое. Такое соседство часто может заканчиваться не слишком приятно для гаджета и его владельца, но это не означает, что оно роковое. Рассказываем, что делать, если на ваш ноутбук попала жидкость.

Вода очень хорошо растекается поверхностями, хорошо проводит электричество и оставляет после себя следы из осадка минералов и соли – все это вместе очень негативно влияет на нашу технику. В результате может произойти короткое замыкание и даже если этого не произошло сразу и все работает, после высыхания лучше принять меры, которые обеспечат надежную работу техники после таких инцидентов.

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Что делать, если на ноутбуке залито жидкостью?

Ноутбук крайне уязвимое для жидкостей устройство. Если телефон имеет защиту от влаги, а в случае со стационарным ПК максимум страдает клавиатура – с ноутбуками все иначе. Большинство распространенных пользовательских моделей не имеет никакой заявленной защиты от влаги, а вся важная для работы электроника размещена прямо под клавиатурой, к тому же она крайне уязвима к подтоплению.

Наши ноутбуки постоянно находятся в зоне риска, поскольку мы часто работаем в кафе или коворкингах одновременно, употребляя разнообразные напитки. Если случилось так, что на ваш лэптоп попала жидкость, еще и внутрь устройства, нужно обращаться в сервисный центр. Правило "намок, но работает" здесь не действует, ведь жидкость никуда не исчезает и продолжает распространяться внутри устройства, особенно если это не обычная вода, а сладкий кофе или чай.

Часто удается спасти устройство и обойтись без дорогостоящего ремонта благодаря быстрой реакции владельцев техники. Не медлите и обращайтесь в ближайший сертифицированный производителем сервисный центр – там вам помогут восстановить все быстро.

Первые действия, прежде чем отнести ноутбук в сервис

Несмотря на то, что действовать нужно максимально быстро и при случае сразу же обратиться в сервисный центр, вы можете принять дополнительные меры, которые повысят шансы ноутбука уцелеть после стихийного бедствия из чашки. Сразу призываем забыть о спасительном рисе, которым рекомендуют засыпать любую намокшую технику. Это древняя городская легенда, которая точно не поможет, но навредит тем, что отнимет ценное время, за которое можно было принять более действенные меры.

О рисе нужно объяснить несколько слов. Он действительно неплохо впитывает воду и может помочь высушить некоторые вещи, но техники это не касается, поскольку жидкости могут попасть под ножки микросхем и другие места. Рис не обладает фантастическими возможностями втягивания жидкости на расстоянии, так что такой метод может навредить больше, чем помочь.

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Как уже отмечалось, одним из главных врагов техники помимо самой жидкости является осадок солей и минералов, который непременно остается даже после высыхания чистейшей магазинной воды.

Если на ваш ноутбук попала вода или другая жидкость, а устройство находится в рабочем состоянии, первым шагом должно быть скорейшее выключение гаджета! Важно отключить компьютер, а не просто закрыть крышку, и отсоединить устройство от блока питания.



Обязательно выключите ноутбук / Фото freecodecamp

После этого нужно взять тонкое и небольшое полотенце (можно в несколько слоев сложить бумажные полотенца), постелить на клавиатуру, закрыть крышку ноутбука и перевернуть его клавиатурой вниз. Так вода не будет стекать поглубже и потенциальный ремонт будет дешевле. Вероятно, в сервисном центре вас примут без очереди, чтобы шансов спасти компьютер было больше.

Нужно ли нести в ремонт залитый ноутбук, если он работает?

Даже если вы залили свой ноутбук вчера и сегодня нагуглили эту статью для того, чтобы узнать "Что делать с ноутбуком, если вы залили его водой", это отнюдь не свидетельствует о том, что устройство продолжит надежно работать в дальнейшем.

Возможно, влага и не добралась дальше клавиатуры, но только одной капли на материнской плате может быть достаточно для того, чтобы в момент работы произошло короткое замыкание, которое выведет из строя важные внутренние узлы. Последствиями может быть очень дорогостоящий ремонт техники.

Чем раньше вы обратитесь за помощью к специалистам, тем больше шансов спасти ваш компьютер. Лучше всего сделать это сразу, но и через несколько дней не стоит думать, что все прошло. В любом случае чем раньше компьютер разберут и почистят, тем дешевле будет ремонт.

Какие жидкости наиболее опасны для ноутбука

Важно отметить, что любая жидкость очень нежелательна и потенциально опасна, если она попадает внутрь любой техники. Однако чем больше жидкость будет отличаться от обычной чистой воды, тем хуже ситуация.

Кофе, чай, алкоголь, особенно пенный или сладкий напиток, делают ситуацию в разы более сложной, как для техники, так и для сервисного центра. По собственному опыту отметим, что сладкий чай придает гораздо больше хлопот, чем обычная вода. Даже после высыхания что угодно с сахаром оставляет немало осадка, что приводит к залипанию клавиатуры или ее поломке. В результате приходится дополнительно снимать и чистить или полностью менять клавиатурный модуль.



Напитки с сахаром больше вредят технике / Фото Unsplash

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Если вы попали в такую ситуацию – не паникуйте. Сделайте все вышеперечисленное в материале и скорее обратитесь в сервисный центр. Скорее всего, вам удастся спасти ваш ноутбук и минимально потратиться на чистку, а не на дорогой ремонт.