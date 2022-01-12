Что делать, если в космосе кто-то умрет

Количество людей, которые одновременно находятся в космосе постепенно растет. Очевидно, что их будет становиться все больше и они смогут находиться на орбите более длительные промежутки времени. А это приводит к определенным рискам.

Такой риск – это возможность смерти человека в космосе. Конечно, перед полетом в космическое пространство, астронавт проходит кучу исследований. Это позволяет выявить возможные проблемы со здоровьем, поэтому шанс на "естественную смерть" очень низкий. Но для туристов такая проверка носит значительно "более слабый" характер.

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Первый полностью "туристический" экипаж в миссии SpaceX Inspiration4 / Фото SpaceX Flickr

Смерть на орбите

Причина гипотетической смерти человека в космосе чрезвычайно важна. Например, если такая причина в поломке космического корабля, то против компании-оператора запуска будут применены определенные санкции и ограничения. Если же причина не установлена, то начнется расследование.

Интересно, что будет если умрет один из членов экипажа во время космического полета без возможности срочно вернуться на Землю? Вероятно, сами астронавты будут пытаться установить причину, если она к тому времени не будет известной и такое расследование будет им по силам. Центр управления полетов на Земле будет им в этом активно помогать.

Захоронения Диззи Флорес "методом выбрасывания в открытый космос гроба" в фильме Пола Верховена "Звездный десант / Скриншот из фильма "Звездный десант"

Что делать с телом?

В коротких миссиях, вероятно, тело будут пытаться вернуть на Землю. Например, если это полет на низкой околоземной орбите, то, с высокой вероятностью, миссия будет остановлена, а космический корабль совершит срочное приземление.

Если же, например, это миссия на Луну, то тело, вероятно, тоже смогут вернуть на Землю. Важно, чтобы процесс гниения не зашел слишком далеко", ведь очевидно, что пребывание в небольшой кабине корабля для живых членов экипажа станет невозможным и даже опасным.

Другая ситуация будет во время гипотетических будущих полетов к Марсу. Такие миссии будут продолжаться годами. Поэтому, вероятно, тело мертвеца будут пытаться заморозить для дальнейшего возврата.

Конечно, некоторые считают, что "хорошим решением" станет утилизация тела методом выбрасывания его в открытый космос. Произойдет ли это когда-то – неизвестно. Дело в том, что против этого могут выступить как члены семьи покойника, так и государственные и негосударственные организации, ведь это увеличивает риск столкновения будущих космических кораблей с "новым объектом".

Пока тяжело спрогнозировать, что делать с телами в космосе, ведь, к счастью, таких ситуаций не возникало. Но, вероятно, они когда-нибудь произойдут. Более того, если человечество собирается колонизировать другие космические тела, например, Марс, то точно нужно задуматься над "перспективой" захоронения.