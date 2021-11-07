Вслед за Facebook-Meta о намерении создать виртуальный мир заявила компания Microsoft. Правда, она нацелена на "офисную" версию. Если у Цукерберга все удастся, то большое количество сфер деятельности может перейти в "метавселенную". Многие люди буквально будут жить в виртуальной реальности, возвращаясь в реальный мир, чтобы сходить за продуктами, поесть, поспать и заняться другими вещами, которые возможны только в реальности.
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5 вещей, которые нужно знать о Метавселенной Марка Цукерберга
- Виртуальный мир – это, вероятно, будет важнейшая характеристика Метавселенной. Можно будет исследовать его, используя компьютер, игровую консоль, мобильное устройство, или другой пригодный для этого гаджет. Путешествуя по виртуальному миру, можно будет насладиться красивой компьютерной графикой и звуками. Идея состоит в том, чтобы заставить пользователя считать, что он имеет к виртуальной реальности больше отношения, чем к реальному миру.
- Другие люди. Метавселенная будет социальной. Там много других людей, чьих аватаров можно будет встретить. Каждым аватаром будет управлять живой человек, хотя некоторые из них и могут быть ботами, виртуальными агентами или проявлениями искусственного интеллекта. Социальный аспект, вероятно, будет центральным в Метавселенной Цукерберга. Поклонники Метавселенной и некоторые исследователи считают, что общение может быть более естественным, чем с помощью видеоконференций. Дело в том, что пользователь Метавселенной будет выглядеть словно живое существо в реальной жизни, поэтому во время разговора будут привлечены, например, жесты, выражения лица, взгляд глаз.
Важным аспектом Метавселенной, вероятно, станет равенство. Часто можно столкнуться с неприятными моментами в жизни, когда возникают конфликты между людьми, или когда кто-то сторонится, например, своей внешности. В Метавселенной этого не должно быть.
- Доступность. Виртуальный мир доступен в любое удобное время для пользователя. Это может стать важным для тех людей, которые "хотят убежать от реальности". Этот мир можно будет "лепить под себя", создавая здания или другие вещи как это можно делать в компьютерных играх. А возможно, как и в реальном мире, в Метавселенной можно будет приобрести дом возле какой-то интересной локации.
- Связь с реальным миром. Очевидно, что два мира, реальный и виртуальный, будут касательными. Например, можно будет управлять дроном в Метавселенной, хотя он будет летать под вашим управлением в другой части Земли в реальном мире.
- Разрыв с реальностью. Также очевидно, что появление Метавселенной вызовет проблемы. Даже сегодня люди страдают от зависимости от социальных сетей, компьютерных игр или других вещей. А что будет, когда пользователь попадет в чуть ли не безграничный виртуальный мир? Очевидно, что начнутся проблемы специфического характера. Зависимость, отрыв от реальности и нервные срывы могут сопровождать виртуальный прогресс.