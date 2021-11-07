Вслед за Facebook-Meta о намерении создать виртуальный мир заявила компания Microsoft. Правда, она нацелена на "офисную" версию. Если у Цукерберга все удастся, то большое количество сфер деятельности может перейти в "метавселенную". Многие люди буквально будут жить в виртуальной реальности, возвращаясь в реальный мир, чтобы сходить за продуктами, поесть, поспать и заняться другими вещами, которые возможны только в реальности.

Читайте на сайте Изменения не связаны с негативными новостями вокруг компании, – Цукерберг о ребрендинге Facebook

5 вещей, которые нужно знать о Метавселенной Марка Цукерберга