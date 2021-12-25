Пока динозавры царствовали на суше, воздух принадлежал их собратьям-пресмыкающимся – птерозаврам. Среди них выделялся Quetzalcoatlus northropi, принадлежавший к роду Кетцалькоатлов. Q. northropi – это самое большое живое существо, способное к полету, которое когда-то существовало на Земле. Размах крыльев 11 метров делал его близким по размеру к самолету.

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Quetzalcoatlus northropi: смотрите видео

На кого был похож великан Кетцалькоатль

Великан Q. northropi жил на территории современного Техаса, США около 67 миллионов лет назад. Вероятно, тогда этот регион был заболоченным. Сегодня там расположен национальный парк Big Bend, где ученые с 1975 года обнаружили сотни костей огромного животного.

Кроме northropi, на территории парка были обнаружены кости меньшего представителя рода Кетцалькоатлов – Quetzalcoatlus lawsoni, который имел размах крыльев 4,5 метра. Также нашелся и третий вид птерозавров, Wellnhopterus brevirostris. Очевидно, что на месте древних болот были расположены кормовые угодья летучих пресмыкающихся. Поэтому вполне вероятно, что со временем палеонтологи найдут кости других видов.

Ученые, исследуя Кетцалькоатлов и других птерозавров, отыскали птиц из современности, на которых, по их мнению, были поведенчески похожи древние великаны. Это – современные цапли. Великаны питались на болотистой местности, вылавливая рыбу, беспозвоночных, мелких земноводных и пресмыкающихся. Вероятно, именно размеры Q. northropi мешали ему вести иной образ жизни, ведь трудно представить этого великана во время более активной охоты. А длинный клюв, по мнению ученых, мешал бы этому птерозавру питаться падалью.