Что будет с Twitter после покупки соцсети Илоном Маском

Соглашение Илона Маска о покупке Twitter еще должно быть одобрено акционерами и регуляторами, прежде чем будет официально закрытым. Однако после его закрытия Twitter таки станет частной компанией, и его ждут немалые изменения.

Реакция основателя Twitter Джека Дорси

Почти сразу после объявления информации о покупке соцсети Twitter Илоном Маском, соучредитель микроблога Джек Дорси отреагировал на событие. Он выступил со словами поддержки в адрес главы Tesla и SpaceX. По его мнению, Маск является тем человеком, который может решить накапливавшиеся годами проблемы Twitter.

Не пропустите Илон Маск таки купил Twitter: после закрытия сделки компания станет частной

Дорси в своем твиттере выразил глубокое удовлетворение способностью социальной сети обслуживать потребности общества в коммуникации. Также соучредитель Twitter одобрил стремление Маска создать платформу, которой максимально доверяют и которая обеспечивает максимальный охват аудитории.

В принципе, я считаю, что никто не должен быть владельцем Twitter. Платформа должна быть публичным благом на уровне протокола, а не компанией. Впрочем, Илон Маск является единственным человеком, способным решить проблему становления Twitter как компании, которая вызывает у меня доверие,

– признался Джек Дорси.

Он также добавил, что ранее Twitter принадлежал Уолл-стрит и своей рекламной бизнес модели, и отчуждение компании от инвесторов является первым шагом в правильном направлении. Попутно Дорси выразил благодарность генеральному директору Парагу Агравалу, который способствовал Маску "в выводе компании из невозможной ситуации".

Напомним, что Илон Маск договорился с советом директоров Twitter о покупке компании за 44 миллиарда долларов.

Как будет развиваться компания в дальнейшем

Пока даже руководство Twitter, как утверждает Reuters, не имеет представления о направлении развития платформы после перехода под контроль Илона Маска. Генеральный директор Параг Агравал на встрече с сотрудниками Twitter попытался ответить на самые частые вопросы о будущем компании после завершения соглашения с Илоном Маском.

Глава Twitter на своем выступлении перед сотрудниками компании также заверил, что до завершения соглашения с Маском работа продолжится в привычном режиме, а сокращения штата вообще не планируются. У будущего владельца компании будет возможность выступить на сессии вопросов и ответов, которая вскоре будет организована.

Интересно, что одним из острых вопросов стало возвращение на платформу бывшего президента США Дональда Трампа, которому после январских событий 2021 года с массовыми протестами в столице страны пожизненно запрещен доступ в любимую социальную сеть. Вопрос о возвращении Трампа на страницы Twitter Параг Агравал посоветовал адресовать Илону Маску в рамках предстоящего мероприятия.

Первый комментарий Илона Маска

Если действующий генеральный директор компании будет уволен в течение 12 месяцев после перехода Twitter под контроль Маска, то ему будет выплачено около 42 миллионов долларов компенсации, что примерно соответствует годовому доходу руководителя компании.

Будущий владелец соцсети после объявления о приобретении компании Twitter так прокомментировал ситуацию:

Свобода слова – это краеугольный камень демократии, а Twitter – цифровая площадка, где обсуждаются темы, которые жизненно важны для будущего человечества. Я хочу сделать Twitter еще лучше – в частности, благодаря новым функциям и открытию публичного доступа к алгоритмам, чтобы завоевать доверие пользователей, избавиться от спам-ботов и подтвердить аккаунты каждого живого человека. Twitter имеет огромный потенциал, и я сгораю от нетерпения начать работу с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его.

Еще раньше Маск отмечал, что если бы имел право решать, то изменил бы форму собственности с публичной на частную, и именно этого следует ожидать первым после официального объявления о закрытии сделки.

Маску не нравится ситуация с модерацией контента и публикаций на платформе и не только это. Twitter в последние годы получил немало критики из-за ряда неоднозначных, на первый взгляд, шагов.

За бан Трампа компанию до сих пор критикуют не только члены Республиканской партии, но и консервативно настроенные пользователи. По их мнению, блокирование аккаунта бывшего президента США противоречит Конституции страны.

Поэтому сейчас по поводу будущего Twitter можно делать только предположения. С уверенностью можно только утверждать, что платформу ждет ряд изменений – будут ли они положительные, покажет только время.