Реакция основателя Twitter Джека Дорси

Почти сразу после объявления информации о покупке соцсети Twitter Илоном Маском, соучредитель микроблога Джек Дорси отреагировал на событие. Он выступил со словами поддержки в адрес главы Tesla и SpaceX. По его мнению, Маск является тем человеком, который может решить накапливавшиеся годами проблемы Twitter.

Не пропустите Илон Маск таки купил Twitter: после закрытия сделки компания станет частной

Дорси в своем твиттере выразил глубокое удовлетворение способностью социальной сети обслуживать потребности общества в коммуникации. Также соучредитель Twitter одобрил стремление Маска создать платформу, которой максимально доверяют и которая обеспечивает максимальный охват аудитории.

В принципе, я считаю, что никто не должен быть владельцем Twitter. Платформа должна быть публичным благом на уровне протокола, а не компанией. Впрочем, Илон Маск является единственным человеком, способным решить проблему становления Twitter как компании, которая вызывает у меня доверие,

– признался Джек Дорси.

Он также добавил, что ранее Twitter принадлежал Уолл-стрит и своей рекламной бизнес модели, и отчуждение компании от инвесторов является первым шагом в правильном направлении. Попутно Дорси выразил благодарность генеральному директору Парагу Агравалу, который способствовал Маску "в выводе компании из невозможной ситуации".

Напомним, что Илон Маск договорился с советом директоров Twitter о покупке компании за 44 миллиарда долларов.

Как будет развиваться компания в дальнейшем

Пока даже руководство Twitter, как утверждает Reuters, не имеет представления о направлении развития платформы после перехода под контроль Илона Маска. Генеральный директор Параг Агравал на встрече с сотрудниками Twitter попытался ответить на самые частые вопросы о будущем компании после завершения соглашения с Илоном Маском.

Глава Twitter на своем выступлении перед сотрудниками компании также заверил, что до завершения соглашения с Маском работа продолжится в привычном режиме, а сокращения штата вообще не планируются. У будущего владельца компании будет возможность выступить на сессии вопросов и ответов, которая вскоре будет организована.

Интересно, что одним из острых вопросов стало возвращение на платформу бывшего президента США Дональда Трампа, которому после январских событий 2021 года с массовыми протестами в столице страны пожизненно запрещен доступ в любимую социальную сеть. Вопрос о возвращении Трампа на страницы Twitter Параг Агравал посоветовал адресовать Илону Маску в рамках предстоящего мероприятия.

Интересный факт! Если действующий генеральный директор компании будет уволен в течение 12 месяцев после перехода Twitter под контроль Маска, то ему будет выплачено около 42 миллионов долларов компенсации, что примерно соответствует годовому доходу руководителя компании.

Первый комментарий Илона Маска

Будущий владелец соцсети после объявления о приобретении компании Twitter так прокомментировал ситуацию:

Свобода слова – это краеугольный камень демократии, а Twitter – цифровая площадка, где обсуждаются темы, которые жизненно важны для будущего человечества. Я хочу сделать Twitter еще лучше – в частности, благодаря новым функциям и открытию публичного доступа к алгоритмам, чтобы завоевать доверие пользователей, избавиться от спам-ботов и подтвердить аккаунты каждого живого человека. Twitter имеет огромный потенциал, и я сгораю от нетерпения начать работу с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его.

Еще раньше Маск отмечал, что если бы имел право решать, то изменил бы форму собственности с публичной на частную, и именно этого следует ожидать первым после официального объявления о закрытии сделки.

Маску не нравится ситуация с модерацией контента и публикаций на платформе и не только это. Twitter в последние годы получил немало критики из-за ряда неоднозначных, на первый взгляд, шагов.

За бан Трампа компанию до сих пор критикуют не только члены Республиканской партии, но и консервативно настроенные пользователи. По их мнению, блокирование аккаунта бывшего президента США противоречит Конституции страны.

Поэтому сейчас по поводу будущего Twitter можно делать только предположения. С уверенностью можно только утверждать, что платформу ждет ряд изменений – будут ли они положительные, покажет только время.