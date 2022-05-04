IT Research Resilience проведут по верифицированной в течение шести лет методологии и адаптированной на время войны. В рамках проекта проведут опрос по меньшей мере 6000 представителей ІТ-отрасли.

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Как отмечают в ІТ Кластере, из-за вторжения России примерно 70-80% представителей ІТ-индустрии Украины переместились из опасных областей в западные регионы. Следовательно, исследуя эти области, можно получить актуальную картинку относительно состояния ІТ-сферы после 24 февраля.

В 2021 году в рамках проекта IT Research Кластер впервые исследовал технологическую область Ивано-Франковска. Теперь проект нацелен на основательный анализ ІТ-индустрии во время войны.

Результаты IT Research Resilience сформируют в отчет, который будет содержать информацию, в частности о:

том, как война меняет ландшафт ІТ-рынка и анализ, где в Украине потенциально могут появиться новые тех-хабы;

репрезентативных данных о миграционных настроениях и планах IT-работников, учитывая несколько возможных сценариев завершения войны: останутся ли они в Украине, готовы ли возвращаться в свои города или готовятся к выезду за границу;

социально-демографическом профиле специалистов, который среди прочего позволит проследить как война повлияла на уровень доходов;

том, как трансформировалась структура компаний по размеру человеческого капитала во время войны;

изменениях, которые произошли на рынке труда после 24 февраля и что его ожидает в будущем;

временном экономическом эффекте в регионах, куда во время или на время войны переехали ІТ-специалисты.

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Как отмечают в ІТ Кластере, особенностью IT Research Resilience является привлечение футурологов и команды аналитиков, экономистов и экспертов отрасли. На основе результатов исследования они подготовят аналитический прогноз для ІТ-индустрии Украины с учетом разных сценариев развития событий.

В ІТ Кластере отмечают, что думать о том, как все будет после победы нужно уже сейчас. Само понимание того, как может выглядеть ІТ-рынок, какие планы у компаний и работников, однозначно облегчит адаптацию сферы к новым реалиям. Также это позволит, в частности, органам власти, построить стратегию работы во время и после войны.