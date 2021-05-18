Ничего хорошего не будет. Вместе с планетой крутимся и мы. Представьте, как машина едет со скоростью 100 километров в час, а потом резко тормозит. То, что произойдет с пассажиром машины произойдет и с нами, если Земля резко прекратит вращаться.

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Земля и ее атмосфера / Фото NASA

Земля на экваторе движется вокруг своей оси со скоростью 1 600 километров в час.

Если она остановится, то все остальные объекты, включая нас, продолжат свое движение на восток примерно с такой скоростью.

Кроме нас продолжит свое движение атмосфера. Поэтому следует ожидать ужасных ураганов.

И вода не заставит ждать себя долго. Быстро придут ужасные цунами, которые уничтожат побережья.

Не забудьте о литосферных плитах. Они продолжат свое движение и начнут с ужасной силой сжимать друг друга. А это значит, что начнутся землетрясения и извержения вулканов.

Поэтому хорошо, что Земля никогда резко не прекратит вращаться вокруг собственной оси.