Что будет, если столкнутся Юпитер и Сатурн

Юпитер – это самая большая планета Солнечной системы. Сатурн значительно уступает ему массой, а вот размеры имеет не намного меньше. Обе планеты – это газовые гиганты, по сравнению с Землей просто гигантские. Что же будет, если они столкнутся?

Юпитер имеет массу около 317 земных масс, а экваториальный радиус составляет более 71 тысячи километров. Сатурн имеет массу "всего" около 95 масс Земли, а радиус планеты составляет более 60 тысяч километров. Фактически, их столкновение почти невозможно, ведь они находятся на стабильных орбитах.

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Что будет, если газовые гиганты столкнутся

Теоретически, столкновение возможно, если на какую-нибудь из планет повлияет третее космическое тело с большой массой. Что будет с Юпитером и Сатурном после гипотетического столкновения зависит от того, под каким углом и с какой скоростью это столкновение произойдет.

Встречное столкновение по типу "лбом в лоб" приведет к слиянию газовых гигантов. В то же время с этим ни один из них почти не потеряет массу во время катастрофического события, если относительная скорость будет не слишком высока. Но если скорость увеличить, то с высокой вероятностью планеты-гиганты потеряют большую часть газовой оболочки при слиянии ядер.

Если же лобовое столкновение произойдет на очень высоких скоростях, то планеты будут полностью уничтожены.

Если же лобовое столкновение произойдет на очень высоких скоростях, то планеты будут полностью уничтожены. Столкновения под углом могут дать разные результаты – здесь все зависит от угла удара. Если удар пройдет под очень острым углом, то ядра планет не сольются в единое целое, однако газовые оболочки в значительной степени будут потеряны.

Если же угол увеличить, то планеты могут вообще разминуться, "обменявшись" мизерным количеством газов. Также такой близкий проход одной планеты возле другой (почти столкновение) приведет к значительным изменениям в орбите обоих космических тел.

Ученые пока не имели возможности наблюдать крупные столкновения в пределах Солнечной системы. Самое крупное из них – это удар обломков кометы Шумейкеров-Леви 9 по Юпитеру в 1994 году.

Но есть свидетельства столкновений планетарных масштабов. Например, Луна образовалась именно в результате такого события. Также, предполагают ученые, Юпитер и Сатурн могли поглотить меньших газовых гигантов на ранних этапах существования Солнечной системы, если такие планеты существовали.