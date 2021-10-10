Что будет, если столкнутся Юпитер и Сатурн
Источник:Science Focus
Юпитер – это самая большая планета Солнечной системы. Сатурн значительно уступает ему массой, а вот размеры имеет не намного меньше. Обе планеты – это газовые гиганты, по сравнению с Землей просто гигантские. Что же будет, если они столкнутся?
Юпитер имеет массу около 317 земных масс, а экваториальный радиус составляет более 71 тысячи километров. Сатурн имеет массу "всего" около 95 масс Земли, а радиус планеты составляет более 60 тысяч километров. Фактически, их столкновение почти невозможно, ведь они находятся на стабильных орбитах.
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Что будет, если газовые гиганты столкнутся
Теоретически, столкновение возможно, если на какую-нибудь из планет повлияет третее космическое тело с большой массой. Что будет с Юпитером и Сатурном после гипотетического столкновения зависит от того, под каким углом и с какой скоростью это столкновение произойдет.
- Встречное столкновение по типу "лбом в лоб" приведет к слиянию газовых гигантов. В то же время с этим ни один из них почти не потеряет массу во время катастрофического события, если относительная скорость будет не слишком высока. Но если скорость увеличить, то с высокой вероятностью планеты-гиганты потеряют большую часть газовой оболочки при слиянии ядер.
Если же лобовое столкновение произойдет на очень высоких скоростях, то планеты будут полностью уничтожены.
- Столкновения под углом могут дать разные результаты – здесь все зависит от угла удара. Если удар пройдет под очень острым углом, то ядра планет не сольются в единое целое, однако газовые оболочки в значительной степени будут потеряны.
Если же угол увеличить, то планеты могут вообще разминуться, "обменявшись" мизерным количеством газов. Также такой близкий проход одной планеты возле другой (почти столкновение) приведет к значительным изменениям в орбите обоих космических тел.
Ученые пока не имели возможности наблюдать крупные столкновения в пределах Солнечной системы. Самое крупное из них – это удар обломков кометы Шумейкеров-Леви 9 по Юпитеру в 1994 году.
Но есть свидетельства столкновений планетарных масштабов. Например, Луна образовалась именно в результате такого события. Также, предполагают ученые, Юпитер и Сатурн могли поглотить меньших газовых гигантов на ранних этапах существования Солнечной системы, если такие планеты существовали.