Что будет, если на разных планетах бросить мяч: видеосравнение

Планетолог Джеймс О'донохью показал анимацию, демонстрирующую поведение мяча на разных планетах Солнечной системы. В видео мяч падает с высоты одного километра на поверхность Солнца, разных планет, Луны, Цереры и Плутона при условии отсутствия сопротивления воздуха.

Чтобы упасть на Солнце с километровой высоты, мячу нужно 2,7 секунды. Для Земли это время составляет 14,3 секунды.

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Сколько падает мяч

Особое внимание обращают на скорость падения мяча на планеты-гиганты: за 13,8 секунды мяч долетает до Сатурна и за 15 секунд – до Урана.

Удивительно видеть, как большие планеты имеют притяжение на поверхности, сравнимое с притяжением меньших по размеру небесных тел. Например, Уран тянет мяч вниз медленнее, чем Земля! Почему? Потому что низкая средняя плотность Урана снижает поверхностную гравитацию. Точно так же Марс почти вдвое превышает массу Меркурия, но поверхностная гравитация на самом деле практически такая же... это указывает на то, что Меркурий намного плотнее, чем Марс,

– объясняет О'донохью.

Скорость падения мяча на планеты: видео

Церера оказалась худшим местом для игры в мяч: на 1 километр здесь мячу нужно 84,3 секунды.