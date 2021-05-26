Что будет, если растают все ледники на Земле

Ледники покрывают около 10% суши на Земле. В них сконцентрировано до 70% запасов пресной воды. Что ждет Землю, если ледники растают и вся вода попадет в мировой океан?

Ледники тают постоянно. От них регулярно отпадают гигантские куски, которые мы зовем айсбергами. Учитывая постоянный рост средней температуры, на полное таяние всех ледников следует ждать тысячелетия. Но если бы вся вода из них попала в мировой океан, нас бы ждала катастрофа.

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Насколько поднимется уровень воды в мировом океане

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне подсчитали, что если растают ледники Гренландии, то уровень океана поднимется на 7,4 метра. Если растают только ледники Антарктиды, то уровень воды вырастет на 58 метров. Если растают все ледники, то вода поднимется на 65 метров.

Что ждет человечество после таяния ледников

Затопление

После поднятия уровня воды, под водой окажутся прибрежные города и целые острова. До 40% населения человечества прямо пострадает от этого, ведь они живут близко к берегу на высоте до 70 метров над уровнем моря.

Те 60% населения планеты, которые живут дальше от побережья, почувствуют на себе все тяжбы, которые придут вместе с переселением людей от побережья вглубь суши.

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Загрязнение грунтовых вод

После такого значительного поднятия уровня океана, соленая вода начнет активно просачиваться в грунтовые воды. Можно жить вдали от побережья и обнаружить, что вода у вас под ногами одинаково не пригодна для употребления.

Экологическая катастрофа

Снижение солености океана приведет к вымиранию некоторых видов рыб. Это может привести к цепной реакции и глобальной экологической катастрофе как в океанической экосистеме, так и во всех других.

Если соленость океанической воды снизится, то в грунтовых водах она увеличится. Это приведет к увеличению площади засоленных почв и невозможности орошать поля соленой грунтовой водой и выращивать большинство пищевых культур на этой земле.

Кроме того, в ледниках за годы существования могли накопиться токсины, которые после таяния попадут в грунтовые воды.

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Солончак на острове Джарылгач / Фото Wikipedia

Изменения климата

В дополнение к экологическим и социальным катастрофам начнутся изменения климата.

Уменьшение солености океана приведет к замедлению и остановке течений. Например, прекратит свое существование течение Гольфстрим, которое нагревает воздух в районе Северной Европы. Фактически, в Европу придет малый ледниковый период.

Продолжительность суток увеличится

Это, вероятно, самая невинная беда, которая нас будет ждать.

Когда ледники растают, то вода вследствие вращения Земли вокруг собственной оси "оттянется" от оси вращения у полюсов к экватору. Из-за этого Земля может замедлить скорость вращения и сутки станут длиннее на 10-20 секунд.