Недавно WhatsApp сообщила, что 15 мая все же введет без изменений новые правила конфиденциальности, которые вызвали возмущение пользователей. До того она будет информировать об изменениях политики. Теперь же стало известно, что произойдет с теми пользователями, которые не примут условия после 15 мая.

В электронном письме к одному из торговых партнеров, который попал в руки журналистов TechCrunch, компания сообщила, что будет ненавязчиво просить пользователей согласиться с новыми условиями, чтобы те могли пользоваться полной функциональностью WhatsApp после 15 мая.

Интересно WhatsApp все же внедрит новую Политику конфиденциальности без изменений, несмотря на негативную реакцию

Что случится в случае отказа

Если пользователи не примут условия, они в течение "короткого промежутка времени" смогут по-прежнему получать звонки и сообщения, но при этом не смогут читать и отправлять сообщения из приложения. Когда журналисты связались с WhatsApp, представители последней подтвердили эту информацию.

"Короткий промежуток времени" продлится несколько недель. В дальнейшем у пользователей будет еще 120 дней на принятие решения, ведь согласно условиям мессенджера именно через такой промежуток времени неактивные учетные записи обычно удаляются с платформы.

Обновленная политика позволит Facebook активнее сотрудничать с бизнесом через WhatsApp. Она может привести к тому, что взаимодействие с различными компаниями через мессенджер будет влиять на рекламу, которая показывается на Facebook.