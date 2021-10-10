Что будет, если мы взорвем астероид: исследование

Сценарий фильма "Армагеддон" уже не кажется таким фантастическим, ведь Земля регулярно подвергается бомбардировке космическими объектами. Астероидов и комет в космосе десятки и сотни миллионов. И тысячи из них несут потенциальную угрозу для планеты и человечества. Так как же предотвратить космическую угрозу? Ученые нашли ответ.

Цель миссии NASA DART – столкнуть космический аппарат с астероидом и посмотреть, как сильно это повлияет на орбиту цели. Научная команда из Университета Джона Хопкинса, США, решила устроить свой "Армагедон" и рассчитала, что будет с астероидом, если в нескольких метрах от него взорвать ядерную бомбу, мощностью 1 мегатонна. Оказалось, что это довольно перспективный метод предотвращения столкновения.

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Компьютерная симуляция ядерного взрыва возле астероида: смотреть видео

Расчеты ученых и ядерная бомба возле астероида

Ученые использовали данные об астероиде Бенну, которые были добыты в рамках полета автоматической межпланетной станции Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx).

Ученые устроили компьютерную симуляцию, отразив ситуацию подрыва ядерного заряда возле поверхности астероида, который по форме идентичен астероиду Бенну, но с диаметром 100 метров (диаметр Бенну 560 метров). В ходе симуляции рассматривались различные орбиты и время между подрывом и столкновением с Землей.

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Результаты исследования

Подорвав ядерную бомбу всего за два месяца до столкновения астероида с Землей, можно в более чем тысячу раз снизить массу материала, который врежется в Землю. Проще говоря, астероид просто разлетится на куски и большая их часть пролетит мимо Земли.

Этот результат идентичен и для космических тел диаметром больше 100 метров. Однако с увеличением размера, ожидаемо, уменьшается и эффективность взрыва. Но мощность ядерной бомбы тоже можно увеличить.

Но, конечно, взрывы – это не панацея. Их целесообразно использовать, если опасный астероид обнаружен за несколько месяцев до столкновения. А вот отклонить траекторию полета астероида столкновением – это перспективно, но требует большого запаса времени.

Дело в том, что ядерный взрыв разорвет астероид, породив огромное облако из обломков, которые продолжат двигаться примерно по той же орбите. Соответственно, это представляет опасность для всего околоземного пространства, для спутников и для людей на орбите, ведь регулярно Земля будет пересекать это облако из камней разных размеров. Именно поэтому ядерный удар – это крайний метод.