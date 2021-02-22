Компания Google работает над тем, чтобы сделать свой фирменный браузер Chrome более продуктивным, снизив уровень потребления ресурсов. Прежде всего планируется сокращение объема использования оперативной памяти.

Согласно имеющимся данным, нововведения коснутся версии Chrome для Windows, Android, Linux и, возможно, других платформ.

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Новая функция

Речь идет о PartitionAlloc-everywhere – функцию, которая позволит Chrome быстрее запускаться, ускорит загрузку страниц, а также оптимизирует процесс управления ресурсами, то есть уменьшит объем потребления оперативной памяти.

Google начала ее разработку еще в 2020 году, а недавно стартовало ее распространение в бета-версии браузера для платформ Windows и Android. Точно известно о планах компании по добавлению функции PartitionAlloc-everywhere в Chrome для Linux, но разработчики столкнулись с рядом проблем, поэтому неясно, когда ее поддержка будет реализована. Таким образом, новая функция оптимизирует распределение памяти и повысит скорость работы браузера.

Поскольку разработчики уже начали внедрение, можно предположить, что масштабный запуск произойдет вместе с выходом одной из следующих версий Chrome позже в течение года.