Google представила публичную версию Chrome OS Flex – она поможет воскресить ваш старый ПК

В феврале компания Google представила предварительную версию Chrome OS Flex – операционной системы для слабых и устаревших ПК. И вот теперь появился публичный сборник системы. Операционка основана на проекте CloudReady от Newerware и является разновидностью Chrome OS.

Важно сразу отметить, что, несмотря на родство с Chrome OS, версия Flex не позволяет запускать Android приложения. Есть и другие ограничения.

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Google также предупреждает, что при использовании операционной системы устройство может испытывать проблемы с некоторым периферийным оборудованием. Среди прочего сложности могут возникнуть с подключением таких гаджетов, как:

DVD-приводы,

сканеры отпечатка пальца,

старые принтеры,

другие устройства.

Пока Google сертифицировала почти 300 устройств, официально поддерживаемых системой, однако новинку можно запустить и на других компьютерах.

Системные требования ОС выглядят так:

Архитектура процессора: x86-64, CPU от Intel или AMD;

ОЗУ: 4 ГБ;

HDD/SSD: 16 ГБ;

Графика: интегрированная (Intel GMA 500, 600, 3600 и 3650 не подойдет);

Поддержка загрузки с USB-накопителя.

Инструкция по загрузке и установке Chrome OS Flex находится на официальном сайте.