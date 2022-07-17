Важно сразу отметить, что, несмотря на родство с Chrome OS, версия Flex не позволяет запускать Android приложения. Есть и другие ограничения.
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Google также предупреждает, что при использовании операционной системы устройство может испытывать проблемы с некоторым периферийным оборудованием. Среди прочего сложности могут возникнуть с подключением таких гаджетов, как:
- DVD-приводы,
- сканеры отпечатка пальца,
- старые принтеры,
- другие устройства.
Пока Google сертифицировала почти 300 устройств, официально поддерживаемых системой, однако новинку можно запустить и на других компьютерах.
Системные требования ОС выглядят так:
- Архитектура процессора: x86-64, CPU от Intel или AMD;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- HDD/SSD: 16 ГБ;
- Графика: интегрированная (Intel GMA 500, 600, 3600 и 3650 не подойдет);
- Поддержка загрузки с USB-накопителя.
Инструкция по загрузке и установке Chrome OS Flex находится на официальном сайте.