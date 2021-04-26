Правда, пока новая функция доступна не для всех. После активации этой функции, браузер Chrome будет отслеживать вкладки пользователя, чтобы проследить снижение цен на товары.

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Если такое произойдет, то браузер сообщит об этом юзеру. Правда, это будет распространяться только на те вкладки, которые на тот момент открыты у пользователя.

Как включить функцию

Активировать новую опцию можно через меню настроек (в правом верхнем углу экрана выбора вкладки). Она обозначена как Track prices.

Если же браузер Chrome обновлен до версии 90, а эта функция не отображается в меню, то ее можно активировать вручную. Для этого в адресной строке нужно ввести: chrome: // flags / # enable-tab-grid-layout

Далее пользователь должен нажать на всплывающее меню и выбрать пункт Enabled Price notifications. После этого нужно перезапустить браузер, прежде чем эта функция заработает.