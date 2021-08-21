Chrome на Android 12 получит важную функцию компьютерной версии браузера

Мобильный Google Chrome – один из самых популярных браузеров на Android. Поисковик пытается сделать его максимально схожим с полноценной компьютерной версией и в очередной раз решил добавить еще одну компьютерную функцию. С выходом Android 12 пользователи Chrome получат новые возможности взаимодействия с вкладками.

Какую функцию получит мобильный браузер Chrome

Десктопная версия Chrome позволяет объединять вкладки в группы в одном или нескольких окнах с возможностью дальнейшей перегруппировки с помощью менеджера. В Android-версии браузера также поддерживается группировка вкладок, но нет возможности запуска нескольких окон Chrome.

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Это изменится с выходом Android 12, поскольку теперь разработчики из Google работают над реализацией функции, которая позволит запускать несколько окон Chrome на устройствах с Android.

На появление возможности запуска нескольких окон Chrome на Android-устройствах указывают изменения в коде браузера, которые обозначены как "multi-instance". Эти изменения добавляют опцию "Новое окно" в контекстное меню Chrome, когда устройство работает в режиме разделения экрана. После нажатия на опцию "Новое окно" произойдет запуск нового экземпляра Chrome в другой половине рабочего пространства.

Как это будет работать на смартфоне

Когда два окна Chrome запущены, в контекстном меню появится кнопка "Управление окнами", нажав на которую можно получить информацию о всех активных окнах, фокусной вкладке и ее заголовке и количестве активных вкладок.

Всего можно открыть до пяти экземпляров Chrome , хотя количество вкладок внутри каждого из них не ограничено.

, хотя количество вкладок внутри каждого из них не ограничено. Каждое из окон можно сохранить в текущем состоянии, благодаря чему все открытые в нем вкладки сохранятся после перезагрузки.

На данном этапе функция запуска двух окон Chrome находится на этапе тестирования.

Когда новая функция в Google Chrome станет доступна всем

Полный функционал нового обозревателя Google Chrome появится в полноценной релизной версии Android 12. Однако функционал с возможностью запуска нескольких экземпляров Chrome ожидается в одной из следующих версий браузера.