Ученые из Университета Юты (США) проанализировали данные двух репрезентативных опросов, в которых приняли участие 8285 респондентов. Их просили оценить собственную способность распознавать лживые новости, а затем попытаться определить подлинность ряда заголовков, опубликованных на платформе Facebook.

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Результаты исследования

Результаты продемонстрировали тревожную картину. Около 90 процентов людей оценили свою способность разоблачать дезинформацию в заголовках новостного контента выше среднего. Это свидетельствует о том, что многие даже не осознают уязвимость перед фейковыми сообщениями.

В целом ложные новости попадались на 22 процента выше, чем предполагали респонденты. При этом около 20 процентов вообще считали, что их "чутье" фейковых новостей наполовину, а то и более сильное, чем оказалось в реальности.

Те же люди чаще посещали сайты, которые распространяют ложную информацию. Они могли не только доверять подобному контенту, но и распространять его. И хотя наличие корреляции еще не говорит о причинно-следственной связи, исследователи все же убеждены, что чрезмерная самоуверенность связана со сниженной способностью распознавать фейковый контент.