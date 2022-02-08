NASA выбрала компанию, которая поможет доставить образцы марсианской почвы на Землю

В рамках программы "Марс-2020" на Красную планету сел марсоход "Персеверанс". Он должен собрать образцы почвы, которые позже будут доставлены на Землю. Стало известно, чья ракета осуществит это.

Привезти на Землю образцы марсианского грунта, которые собирает марсоход NASA Perseverance, планируют в 2031 году. Это будет довольно сложная и беспрецедентная миссия, которая не будет происходить в тесной кооперации Европейского космического агентства (ESA) и NASA. Стало известно, что NASA выбрало компанию, которая изготовит легкую ракету для доставки образцов с поверхности Марса – Lockheed Martin.

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Миссия Mars sample return в одном изображении / Фото ESA

Подробнее о Mars sample return

Миссия по доставке образцов марсианского грунта на Землю имеет название Mars sample return (MSR). Она сложная и многоплановая:

Марсоход "Персеверанс", совершивший посадку на Марс 18 февраля 2021 года, должен осуществить 43 забора образцов. В результате будут получены керны горных и других пород, а также воздух Красной планеты. Эти колбы с образцами марсоход будет оставлять прямо на поверхности планеты. После этого будут осуществлены еще два запуска с Земли: первая ракета отправит орбитальный аппарат Earth Return Orbiter (ERO), за который отвечает ESA. На второй ракете будет расположен марсоход Sample Fetch Rover (ESA) и посадочная стартовая платформа с легкой ракетой (NASA) Mars Ascent Vehicle (MAV). Марсоход соберет и привезет образцы к платформе и загрузит их в ракету, которая выйдет на околомарсианскую орбиту. Там колбы будут перегружены в Earth Return Orbiter, который и доставит их на Землю.

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Lockheed Martin и Mars Ascent Vehicle (MAV)

В NASA сообщают, что именно Lockheed Martin займется разработкой и построением ракеты MAV, которая доставит марсианский грунт на околомарсианскую орбиту. Общая сумма контракта оценивается в 194 миллиона долларов. Кроме разработки контрактом предусматривается изготовление нескольких тестовых ракет и, конечно, рабочий образец. Также Lockheed Martin займется построением всей необходимой наземной инфраструктуры.

В NASA не сообщают, кто будет заниматься разработкой и изготовлением посадочной платформы MAV, которая одновременно будет служить стартовой площадкой для ракеты. Ожидается, что запуск миссии по доставке марсианского грунта на Землю состоится в 2026 году. В 2029 году ракета MAV уже должна взлететь с поверхности Марса, чтобы передать колбы орбитальному аппарату Earth Return Orbiter, который привезет их на Землю в 2031 году.