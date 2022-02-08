Привезти на Землю образцы марсианского грунта, которые собирает марсоход NASA Perseverance, планируют в 2031 году. Это будет довольно сложная и беспрецедентная миссия, которая не будет происходить в тесной кооперации Европейского космического агентства (ESA) и NASA. Стало известно, что NASA выбрало компанию, которая изготовит легкую ракету для доставки образцов с поверхности Марса – Lockheed Martin.

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Миссия Mars sample return в одном изображении / Фото ESA

Подробнее о Mars sample return

Миссия по доставке образцов марсианского грунта на Землю имеет название Mars sample return (MSR). Она сложная и многоплановая:

Марсоход "Персеверанс", совершивший посадку на Марс 18 февраля 2021 года, должен осуществить 43 забора образцов. В результате будут получены керны горных и других пород, а также воздух Красной планеты. Эти колбы с образцами марсоход будет оставлять прямо на поверхности планеты. После этого будут осуществлены еще два запуска с Земли: первая ракета отправит орбитальный аппарат Earth Return Orbiter (ERO), за который отвечает ESA. На второй ракете будет расположен марсоход Sample Fetch Rover (ESA) и посадочная стартовая платформа с легкой ракетой (NASA) Mars Ascent Vehicle (MAV). Марсоход соберет и привезет образцы к платформе и загрузит их в ракету, которая выйдет на околомарсианскую орбиту. Там колбы будут перегружены в Earth Return Orbiter, который и доставит их на Землю.

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Lockheed Martin и Mars Ascent Vehicle (MAV)

В NASA сообщают, что именно Lockheed Martin займется разработкой и построением ракеты MAV, которая доставит марсианский грунт на околомарсианскую орбиту. Общая сумма контракта оценивается в 194 миллиона долларов. Кроме разработки контрактом предусматривается изготовление нескольких тестовых ракет и, конечно, рабочий образец. Также Lockheed Martin займется построением всей необходимой наземной инфраструктуры.

В NASA не сообщают, кто будет заниматься разработкой и изготовлением посадочной платформы MAV, которая одновременно будет служить стартовой площадкой для ракеты. Ожидается, что запуск миссии по доставке марсианского грунта на Землю состоится в 2026 году. В 2029 году ракета MAV уже должна взлететь с поверхности Марса, чтобы передать колбы орбитальному аппарату Earth Return Orbiter, который привезет их на Землю в 2031 году.