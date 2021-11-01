Количество космического мусора постоянно меняется, ведь открываются новые обломки, части мусора взаимодействуют друг с другом, а некоторый мусор сгорает в атмосфере. Однозначно можно сказать, что космического мусора на орбите очень много и он угрожает человечеству.

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Поврежденная космическим мусором солнечная панель спутника Sentinel-1A / Фото ESA

Количество мусора в космосе

Согласно данным NASA, глобальная сеть космического наблюдения отслеживает тысячи обломков на различных орбитах:

Более 23 тысяч обломков космического мусора с диаметром более 28 сантиметров.

От 500 тысяч до миллиона обломков, которые имеют диаметр от 1 сантиметра до 10 сантиметров – это мусор и менее глобальная сеть уже не может "увидеть".

Около 100 миллионов обломков и другого мусора имеют размеры от 1 миллиметра до 1 сантиметра.

Есть бесчисленное количество микромусора, размеры которого меньше 1 миллиметр.

Спутникам, космическим аппаратам и особенно Международной космической станции приходиться регулярно маневрировать, чтобы избежать столкновения с мусором. Проблема очевидна и требует решения – уборка на орбите.

Чистота и порядок

Учитывая количество мусора, очевидно, что очистка орбиты займет довольно много времени. Предлагаются различные проекты: от банального спутника-уборщика до оригинальной лазерной пушки, которая будет менять орбиты небольших обломков мусора.

Ученые из Университета штата Юта, США, тоже присоединились к разработке проектов очистки орбиты. Они предлагают магниты как средство очистки орбиты. Ученые занимаются вращательными магнитами, которые помогут контролировать большое количество обломков и изменять их орбитальные характеристики.

Идея использования магнитов в космосе не нова, но раньше была возможность только подталкивать объекты. Ученые из Юты выявили, что благодаря использованию нескольких магнитов, которые словно зажимают обломок или обломки между магнитными полями, что позволяет брать объекты полностью под свой контроль. В рамках эксперимента ученые смогли переместить медный шар, который находился в воде, на специальную пластиковую плоскость. Шар не только перемещали, но и могли крутить благодаря магнитам.

Такая технология будет полезной не только для уборки орбиты, но и для манипуляций с хрупкими и чувствительными объектами.