Строительство турбины О2 было поддержано властями Шотландии. В июне 2021 года плавучая электростанция была доставлена на Оркнейские острова, Шотландия. Потом ее поставили на якорь. Первая коммерческая турбина компании Orbital О2 теперь подключена к местной береговой электросети подводным кабелем и начала работу, снабжая дома электроэнергией.

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Приливная турбина О2 прикреплена к морскому дну в 4 месяцах. Это обеспечивает ее стабильную ориентацию, несмотря на стремительные течения у островов.

Гондола О2 имеет длину 74 метра. Лопасти двух турбин имеют длину 10 метров.

Лопасти имеют площадь более 600 квадратных метров, что обеспечивает мощность в 2 мегаватта. Ожидается, что срок работы приливной станции составит 15 лет. За это время приливная электростанция сможет удовлетворять потребность в электроэнергии 2 тысяч домов.

Компания Orbital планирует максимально развернуть свои мощности, чтобы обеспечить чистой энергией не только часть Оркнейских островов. В этом им содействуют власти не только Шотландии, но и всей Великобритании.