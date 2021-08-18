Расчетом занимаются в Университете прикладных наук Граубюндена, что в Швейцарии. Предыдущий рекорд исчисления достигал 50 триллионов цифр.

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Бесконечное число Пи

Расчет занял 108 дней и девять часов,

– рассказывают ученые.

Сейчас исследователи ожидают официальной регистрации в Книге рекордов Гиннеса. А пока этого не произошло, они назвали последние десять цифр расчета: 7817924264.

Большего значения таких длинных расчетов для земной науки нет. Чаще всего их применяют для проверки мощности суперкомпьютеров. Таким способом проверяют, сколько знаков после запятой определит машина за единицу времени. В целом же для современной науки и любых точных расчетов достаточно 40 цифр.

Интересные факты о числе Пи:

У числа Пи есть свой день – это 14 марта. В этот же день мир отмечает день рождения Альберта Эйнштейна.

Если новую последовательность, рассчитанную в Университете прикладных наук Граубюндена, напечатать одной строкой 12-м кеглем, то расстояние от его начала до конца будет больше, чем от Солнца до Марса.

Начиная с 762 цифры после запятой можно встретить шесть девяток подряд. Эта последовательность называется точкой Фейнмана.

В 2019 году компания Google также была временной рекордсменкой в расчетах числе Пи. Тогда команда определила 31 415 926 535 897 знаков после запятой.

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