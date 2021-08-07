Дэниэл Мэнсфилд работал с глиняной табличке Plimpton 322. На ней он обнаружил запись классической "пифагоровой тройки". Артефакту приписывают возраст в 3800 лет, тогда как Пифагор, который всегда считался изобретателем этого инструмента тригонометрии, жил 2500 лет назад. Это значит, что сам принцип открыли еще задолго до него.

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Пифагорова тройка

В Древнем Вавилоне, существовавшем еще за тысячу лет до Пифагора, была шестидесятичная система исчисления. Она имела основу 60 и была удобна для астрономических и религиозных целей. Однако для точных математических вычислений она не подходила.

В частности, с ее помощью можно записать только несколько пифагоровых троек. Автор таблички Plimpton 322 именно это и сделал. А автор другой родственной с ней таблички, Si.427, которой не менее 3500 лет, превратил эти знания в практический инструмент для нужд древней геодезии.

Ученые назвали "прото-геометрией" – интуитивным, но глубоким пониманием сути вычислений, которые было трудно представить из-за тогдашней примитивной письменности и системы вычислений.

Считается, что Si.427 была шпаргалкой геодезиста для вычисления сторон при разграничении участков земли. В те времена как раз начали появляться частные земельные наделы, и людям было важно знать, на чьем участке будет расти дерево или стоять колодец.

Пифагор же вместе со своими единомышленниками изобрели геометрию как науку. Теорема гипотенузы и катета прямоугольного треугольника породила те самые пифагоровы тройки. Потом придумали синус, косинус, тангенс и формулы для их вычислений. Все это имеет фундаментальное значение и актуально и до наших времен.