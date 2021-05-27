В чипе Apple M1 нашли аппаратную уязвимость – исправить можно только на заводе

В фирменном чипе компании Apple M1 нашли аппаратную уязвимость, которая позволяет двум запущенным приложениям тайно обмениваться данными. Ее нельзя использовать во вред и можно исправить только на заводе.

Исследователь по кибербезопасности Гектор Мартин обнаружил уязвимость в процессоре M1. Сейчас на нем работают как смартфоны компании, так и компьютеры Mac.

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Есть ли опасность

Особенность конструкции чипа позволяет запустить параллельно два приложения и тайно передавать данные между ними.

Исследователь отметил, что уязвимость стала результатом решения, осознанно принятого Apple .

. По его словам, компания решила нарушить спецификации ARM, удалив одну из обязательных функций.

Apple, очевидно, считала, что этот компонент никогда не понадобится macOS.

Таким образом любые два приложения, работающих под управлением системы, могут обмениваться данными без использования памяти, файлов или других обычных возможностей ОС.

Уязвимость работает между процессами, запущенными у разных пользователей с различными привилегиями и создает тайный канал для обмена данными.

Поскольку уязвимость находится на аппаратном уровне, ее нельзя исправить обновлением программного обеспечения. Делать это нужно только путем выпуска новых чипов на заводе с внесенными исправлениями. Уже выпущенные и проданные устройства изменениям не подлежат.

Как отметил Мартин, владельцам устройств на M1 пока не о чем беспокоиться. В худшем случае этим могут воспользоваться только рекламные компании для отслеживания пользователей между приложениями.

Дело в том, что ширина канала обмена данными не превышает двух битов. Его можно расширить до 1 Мбайт/с, но любые вредоносные программы, которые смогут реализовать такой метод, с гораздо большей вероятностью будут использовать другие каналы для того, чтобы делиться данными. Конечно, это реальный недостаток безопасности, однако он вряд ли представляет угрозу для клиентов Apple.