В чипах смартфонов нашли уязвимость, по которой могли прослушивать пользователей

Компания Check Point Research обнародовала отчет об уязвимости в компонентах для нейронных вычислений и обработки звука для актуальных чипсетов MediaTek. Она допускала возможность прослушивания пользователей посторонними приложениями.

Программы могли получать доступ к информации, которую обрабатывают блоки для ШИ и звука – теоретически, даже для прослушивания пользователя. Исследователи также утверждают, что "недостатки безопасности могли использоваться самими производителями устройств для организации масштабной подслушивающей кампании".

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Кто пострадал от этой уязвимости

Неясно, какие устройства коснулись, но уязвимости были подвергнуты все современные чипы MediaTek Dimensity и другие, которые используют платформу APU Tensilica. Check Point Research продемонстрировала использование уязвимости на смартфоне Xiaomi Redmi Note 9 5G.

В то же время свидетельств эксплуатации уязвимости нет. MediaTek устранила проблему еще в октябре – все устройства, которые получили патч безопасности Android после октября, защищены от атак, которые могли быть направлены на использование этой уязвимости.