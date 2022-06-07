Основными новшествами можно назвать процессор, корпус и зарядку. Хотя внимания, конечно же, заслуживает спорный выбор сочетания памяти и цены.

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MacBook Air: что нового

В этом году компания провела редизайн своего популярнейшего ноутбука. Он получил цельный алюминиевый корпус Unibody – на 21 процент меньше предыдущей модели.



Обновленный Macbook Air получит вырез в экране / Фото Apple

Экран Liquid Retina 13,6-дюймовый с закругленными углами. Модель, как и прошлогодние, получила "челку", от которой компания уже отказывается в iPhone.

Яркость дисплея 500 нит. Заявлена поддержка миллиарда цветов.



Обновленный Macbook Air / Фото Apple

Новый процессор Apple M2 оснащен 8-ядерным CPU и GPU, имеющим в максимальной конфигурации 10 ядер.

оснащен 8-ядерным CPU и GPU, имеющим в максимальной конфигурации 10 ядер. Объем унифицированной памяти – до 24 гигабайтов, SSD – до 2 терабайтов.

Базовая его версия имеет всего 8 гигабайтов унифицированной и 256 гигабайтов постоянной памяти, что может несколько разочаровать пользователей.

Два USB-C порта с интерфейсом Thunderbolt 4 и гнездо для наушников.



Обновленный Macbook Air / Фото Apple

Также в конфигурации три микрофона и четыре громкоговорителя, клавиатура с полноформатными клавишами верхнего ряда, технологии MagSafe и Touch ID.

Впервые в MacBook Air – быстрая зарядка. До 50 процентов всего за 30 минут. Вместе с ним анонсирован новый зарядный блок с двумя портами USB-C.

Вместе с ним анонсирован новый зарядный блок с двумя портами USB-C. Фронтальная камера FaceTime HD с усовершенствованной работой при низком освещении позволяет снимать видео 1080p (Full HD).

Система из 4 динамиков, поддержка Dolby Atmos и три микрофона.



Обновленный Macbook Air / Фото Apple

Функциональные клавиши со сканером отпечатков пальцев.

Толщина 11,3 миллиметра.

В Photoshop новый макбук на 20 процентов быстрее, чем Air на чипе M1 , и в пять раз быстрее, чем последний предшественник на Intel.

, и в пять раз быстрее, чем последний предшественник на Intel. Производительность при обработке видео повысилась на 38 процентов, если сравнивать с Air на базе M1. А если сравнивать с Air на базе CPU Intel Core i5 8 поколения – то в 15 раз.

Обещают 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.



Обновленный Macbook Air / Фото Apple

Новый MacBook Air поступит в продажу уже в следующем месяце. Доступные цвета: серебристый, серый, "звездный свет" (бежевый) и "полночь" (черный).

Цены

Цена в США – от 1200 долларов за базовую версию для обычных пользователей и от 1100 долларов для образовательных учреждений. В комплекте зарядное устройство на 30 ватт.

за базовую версию для обычных пользователей и от 1100 долларов для образовательных учреждений. В комплекте зарядное устройство на 30 ватт. Версия на 512 гигабайтов памяти обойдется в 1500 долларов, но так же предложит только 8 гигабайтов унифицированной памяти LPDDR5. В комплекте зарядное устройство на 35 ватт.

Максимальная конфигурация обойдется в 2500 долларов. Именно она продемонстрирует ускоренную зарядку до 50 процентов за 30 минут, которая возможна с блоком питания, выдающим 67 ватт мощности.

Несмотря на выпуск нового Air, старый на основе SoC M1 никуда не уходит: в США он по-прежнему будет продаваться по цене от 1000 долларов.



Основное об обновленном Macbook Air / Фото Apple